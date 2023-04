Siga aqui o liveblog sobre a guerra na Ucrânia

Desde a fundação da NATO, no final da Segunda Guerra Mundial, a Suécia e a Finlândia preferiram manter-se fora do bloco militar ocidental, considerando que a política de não-alinhamento era a melhor opção para aqueles países, considerando especialmente que a Finlândia partilha uma fronteira terrestre de 1.300 quilómetros com a Rússia.

Sete décadas depois, esta terça-feira assinala-se formalmente — com o hastear da bandeira finlandesa na sede da aliança em Bruxelas — o momento histórico em que, quebrando a sua política de não-alinhamento, a Finlândia passa a ser membro efetivo da NATO.

