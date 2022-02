Site do Parlamento. Passes de acesso circulavam na dark web e internet foi bloqueada para evitar ataque de larga escala

PGR investiga acesso a passes da Assembleia da República

Depois desse episódio, a reposição do sistema interno do Parlamento foi sendo feita de forma gradual. “O acesso foi reposto por volta das 20h do dia 02/02/2022”, a quarta-feira seguinte ao dia das eleições. “Em simultâneo, foi desencadeada a renovação das credenciais de acesso de todos os utilizadores o que causou alguns constrangimentos relacionados com a sincronização das suas contas com o sistema informático”, acrescentam ao Observador os serviços da Assembleia da República.

Apesar de alguns relatos, muito pontuais, de alguns elementos ligados aos partidos com assento parlamentar — e que passaram, sobretudo, por dificuldades no acesso ao email profissional —, os serviços técnicos da AR dão conta de que, “presentemente, não existem quaisquer constrangimentos e o sistema encontra-se a funcionar normalmente”. De resto, “à medida que os utilizadores concretizam a alteração das suas credenciais, readquirem o normal acesso ao sistema informático”.

O Observador questionou a Procuradoria-geral da República sobre o “apagão” no site da Assembleia da República, no pressuposto de que o próprio sistema informático poderia ter sido alvo de um ciberataque. Até à publicação deste artigo, não foi prestado qualquer esclarecimento sobre este caso, mas a própria Assembleia da República reconhece que “a ocorrência se encontra em investigação pelas autoridades competentes”, ou seja, terá sido instaurado um inquérito-crime pelo Ministério Público para apurar responsabilidades sobre o acesso, num primeiro momento, e a divulgação pública, depois, de dados que, no limite, poderiam efetivamente permitir um acesso a informações reservadas de um órgão de soberania.

Série de ataques antes e após as eleições

O episódio que envolveu o site do Parlamento aconteceu exatamente no dia em que os portugueses se dirigiam às urnas de voto para eleger a próxima composição parlamentar. As primeiras informações sobre este caso surgiram ao início da tarde, com a divulgação de notícias que davam conta de um ataque realizado pelos mesmos hackers que, no início do ano, atacaram — e destruíram o arquivo digital — os sites do grupo de comunicação social Impresa.

Foi, aliás, do Expresso que partiu a notícia de que elementos ligados ao Lapsu$ Group reclamavam a autoria de um suposto ataque ao site do Parlamento. “Hoje hackeámos o site do Parlamento e tivemos acesso a aplicações da Microsoft e a uma grande quantidade de bases de dados que contêm informação sensível do Governo relacionada com informações pessoais de políticos e de partidos políticos, muitos documentos, emails, passwords…”, escrevia o semanário, citando uma nota alegadamente publicada por elementos daquele grupo também na dark web.