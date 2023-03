Desde o início da invasão russa, a Europa decidiu — quase a uma só voz — apoiar inequivocamente a Ucrânia e condenar o Kremlin. Passado um ano, esse apoio mantém-se, mostra uma sondagem publicada esta quinta-feira pelo think tank European Council on Foreign Relations, que contou com a participação de cidadãos de dez países do espaço europeu (Portugal incluído). Mas há algumas diferenças face ao mesmo estudo de opinião realizado em maio de 2022 — e um destaque para os inquiridos portugueses como sendo os que mais temem o escalar do conflito para o plano nuclear, ainda que esse receio se tenha suavizado face ao estudo anterior.

Uma das diferenças entre as duas sondagens, realizadas com um intervalo de nove meses entre si, passa pela ideia de que a maioria dos europeus acredita que Rússia está mais fraca do que antes do conflito. Isso dá azo a que mais pessoas apoiem uma guerra longa, vendo como provável a possibilidade de as forças ucranianas saírem vitoriosas.

No entanto, nem todos os europeus pensam assim, incluindo os portugueses: 33% dos inquiridos em Portugal preferem que o conflito “termine o mais rapidamente possível”, mesmo que isso signifique que a “Ucrânia tenha de abdicar de territórios para a Rússia”. Em contrapartida, 28% dos inquiridos portugueses acreditam que Kiev deve “recuperar todo o território”, ainda que isso possa significar “uma guerra longa”. E 23% optam por não escolher entre nenhuma destas duas opções.

