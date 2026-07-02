Starmer anuncia plano de defesa na reta final do seu Governo, mas a "única pessoa cuja opinião importa é Burnham"

Falta exatamente uma semana para o início da 77.ª cimeira da NATO. Um ano depois de, em Haia, os Estados-membros da Aliança Atlântica terem concordado com uma nova meta de investimento em defesa, correspondente a 5% do PIB, a maior parte ficou, ainda assim, aquém desse compromisso. A poucos dias de viajar para Ancara, Keir Starmer está decidido a apresentar resultados concretos aos seus pares. Nesse sentido, o primeiro-ministro britânico apresentou esta terça-feira o há muito aguardado plano de investimento em defesa (Dip, na sigla em inglês).

Contudo, a proximidade da cimeira da NATO não é o único prazo que paira sobre Londres. O encontro entre os chefes de Estado e os chefes de Governo da Aliança será também o último grande evento internacional de Starmer, que apresentou, na passada terça-feira, a sua demissão. Neste momento, apenas um nome avançou com uma candidatura para o substituir na liderança do Labour — e, consequentemente, do Executivo britânico. Se nenhum outro trabalhista entrar na corrida contra Andy Burnham, Keir Starmer pode abandonar Downing Street já no dia 20 de julho.

O anúncio da saída de Starmer complicou ainda mais o desenho do plano, obrigando o Governo a recorrer a especialistas para avaliar a constitucionalidade de um primeiro-ministro demissionário empreender grandes projetos de investimento, noticia o The Times. Mas o líder britânico recusou ceder e escolheu apostar em exclusivo neste plano na sua reta final no Governo, argumentando que o compromisso com um aumento dos investimentos em defesa já tinha sido feito. A um nível mais pessoal, Starmer terá encarado o projeto como um “pilar-chave do seu legado“, segundo descreveram responsáveis com conhecimento da situação ao Financial Times.