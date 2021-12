Testes a mais justificam número de casos? Não e Portugal testa menos do que devia. Especialistas querem menos isolamento

Mesmo assim, Portugal está longe da situação ideal. Em maio de 2020, a Organização Mundial de Saúde estipulou que os países podem considerar que têm a epidemia “sob controlo” enquanto a taxa de positividade está abaixo dos 5%. E, de acordo com os últimos dados reportados à plataforma Our World in Data da Universidade de Oxford, Portugal registou uma taxa de positividade de 3,47% na véspera de Natal. São números muito distantes dos apresentados por Carlos Antunes, mas só porque os dados entregues à Universidade de Oxford contam não só com os testes PCR de diagnósticos, como também com os PCR efetuados para confirmar uma recuperação e os testes rápidos de antigénio — que as autoridades de saúde não aceitam como prova de diagnóstico, tanto que todos os casos positivos detetados com eles são confirmados com testes PCR. Mais: como estes testes podem ser feitos à mesma pessoa, os dados são duplicados.

Mesmo colocando na equação a totalidade de testes efetuados em Portugal, a taxa média de positividade já tinha aumentado para 5,5% no Dia de Natal e agora deve estar perto dos 6%, demonstram as contas de Carlos Antunes. E a OMS é clara: quando a taxa de positividade aumenta é porque o vírus se está a espalhar mais rápido do que o crescimento visto em casos confirmados. Ou seja, mesmo com um nível de testagem incomparável com o do passado, Portugal está a correr atrás do prejuízo e continua a perder distância: “A infeção reproduz-se a um ritmo muito grande. Tínhamos de conseguir aumentar a capacidade de testagem à mesma velocidade a que a infeção está a aumentar, mas não estamos a ser capazes porque os recursos são limitados”.

Aliás, a capacidade de testagem está a ser proporcionalmente inferior agora do que a 29 de dezembro de 2020, mesmo com o país a realizar mais testes PCR este ano: a taxa de positividade há um ano era de 10%. Ou seja, as autoridades de saúde tinham um maior controlo sobre a epidemia: mesmo testando menos do que agora, e mesmo com esta métrica a demonstrar um nível de testagem inferior ao necessário para tomar as rédeas à epidemia, ele era mais adequada à realidade epidemiológica do que é agora.