O ministério da Saúde espanhol decidiu esta quarta-feira reduzir o tempo de quarentena para infetados assintomáticos ou com sintomas leves de Covid-19 de 10 para sete dias, informa o El País. Também o isolamento dos não-vacinados que tiveram um contacto de risco com um infetado foi diminuído para sete dias.

A decisão foi tomada após um Conselho de Ministros extraordinário, sendo que antes, aos jornalistas, Pedro Sánchez havia dito que era importante manter um “equilíbrio” entre “saúde pública, saúde mental e economia”.

Na semana passada, Espanha já tinha descartado a obrigatoriedade da quarentena aos contactos de risco, desde que as pessoas estivessem vacinadas. No entanto, quem estiver nesta situação tem de redobrar os cuidados, utilizando máscara em todos os espaços e evitando os contactos sociais.

Em Portugal, a Madeira anunciou esta quarta-feira a redução do tempo de quarentena de infetados para cinco dias, caso as pessoas se mantenham assintomáticas ou com sintomas ligeiros. Já no continente, o Governo atirou a decisão para a Direção-Geral da Saúde (DGS), enquanto a ministra da Saúde, Marta Temido, e o secretário de Estado Adjunto e da Saúde, António Lacerda Sales, já admitiram essa possibilidade, realçando será uma decisão técnica.

Os Estados Unidos foram o primeiro país a decretar a redução de isolamento para cinco dias na segunda-feira. A diretora do Centros de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos (CDC, em inglês), Rochelle Walensky, justificou a decisão com a aparente menor severidade da variante Ómicron: “Nem todos estes casos serão graves. Na verdade, muitos serão assintomáticos. Queremos ter a certeza de que existe um mecanismo pelo qual possamos continuar com segurança a manter a sociedade em funcionamento enquanto acompanhamos a ciência”.