O secretário de Estado da Saúde António Lacerda Sales admitiu esta quarta-feira que a redução do número de dias de isolamento é uma medida que está a ser equacionada pelo Governo.

“Perante esta evolução [da pandemia] é uma possibilidade, com certeza”, disse Lacerda Sales em entrevista à RTP, depois de garantir que essa é uma “matéria que está a ser estudada” pela DGS, em parceria com outros países. Lacerda Sales disse mesmo que vê a medida com bons olhos, afirmando que “seria uma boa notícia para todos”, já que permitiria aos doentes estarem isolados menos dias e ajudaria a economia.

As declarações do secretário de Estado surgiram horas depois de o ministro dos Negócios Estrangeiros ter dito que essa decisão caberia à Direção-Geral da Saúde (DGS). “Para o Governo é clara qual é a responsabilidade do poder político e qual a responsabilidade técnica e científica das autoridades sanitárias, respeitamos essa autonomia”, disse Augusto Santos Silva, quando questionado sobre a possibilidade de o Executivo ordenar a redução de dias.

A Região Autónoma da Madeira já oficializou essa decisão esta quarta-feira, tendo reduzido para cinco dias o número de isolamento para todos os infetados assintomáticos ou de pessoas que tiveram contacto com casos positivos. As pessoas já vacinadas com a terceira dose deixam mesmo de ter de fazer isolamento.

Segundo a Secretaria Regional de Saúde e Proteção Civil da Madeira, a decisão foi tomada devido à “atual evidência científica” que aponta para uma transmissão mais comum “no início do curso da doença”, no que diz respeito à variante Ómicron.

As medidas surgem depois de as autoridades de saúde nos Estados Unidos terem recomendado a redução de dez para cinco dias de isolamento, na passada segunda-feira.

Também no Reino Unido a medida começa a ser equacionada. Esta quarta-feira, vários especialistas apelaram ao Governo para que diminua o número de dias de isolamento.