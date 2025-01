Tiago Mogadouro, o português à frente do Madame Tussauds: “Queremos ser a melhor experiência de museu em Nova Iorque”

Na rua 42, numa localização mesmo colada ao bulício da Times Square, um português surge entre as mais famosas figuras de cera do mundo. Não é Cristiano Ronaldo, apesar de, em 2022, o futebolista ter entrado no lote restrito de personalidades com direito a uma efígie no museu. É Tiago Mogadouro, que no início de dezembro se tornou no diretor-geral do Madame Tussauds de Nova Iorque.

Natural do Porto, o gestor de 36 anos já trabalhava como diretor de Marketing do Madame Tussauds de Nova Iorque desde 2021, tendo sido o responsável — entre várias outras campanhas — pelo takeover mediático da Times Square por ocasião do lançamento da figura de cera de Ronaldo, na véspera do Mundial do Qatar. Como é que atravessou o Atlântico e chegou até aqui? “Com visão de carreira, com trabalho e com sorte”, adianta ao Observador, numa conversa por videochamada.

Inaugurado a 15 de novembro de 2000, o Madame Tussauds de Nova Iorque é o quarto mais antigo em funcionamento, a par do de Hong Kong, e apenas ultrapassado pelo de Las Vegas, de Amesterdão e, naturalmente, pelo original de Londres, fundado em 1835 pela escultora que batizou esta cadeia de museus. O nome é sinónimo das mais realistas figuras de cera do mundo, praticamente idênticas às pessoas de carne e osso que lhes cederam a aparência.

[imagens da campanha em volta de Cristiano Ronaldo":]

Tiago Mogadouro, todavia, quer para o projeto que agora lidera mais do que a fama internacional que o precede ou os louros do passado. “Queremos ser a melhor experiência de museu em Nova Iorque”, afirma, admitindo logo de seguida que esta é uma “ambição extraordinariamente grande” já que o Madame Tussauds se encontra “rodeado dos melhores museus do mundo”, como o Met, o MoMa ou o Guggenheim. “Qualquer pessoa de qualquer parte do mundo consegue dizer dois ou três sítios nesta cidade onde gostaria de ir. É esse o nosso benchmark, é com esses que nos comparamos. Só tens cinco dias na cidade e tens o dinheiro contado. Portanto, o que é que te faz manter o Madame Tussauds no top of mind e, no momento em que tens de te decidir, o que é que te faz querer visitar?”, pergunta. A resposta é dada logo a seguir: “Através do consistente lançamento de figuras relevantes, com as próprias celebridades a falar sobre o produto e a apadrinhá-lo. Esse tem sido o nosso segredo”.

O recém-empossado diretor-geral tem, já desde quando liderava o marketing, encabeçado os esforços de uma renovação completa a todo o museu. Entre estreias — Dua Lipa, Karol G, Elon Musk, Bad Bunny, Anitta, Harry Styles e Matthew McConaughey — e renovações — Beyoncé, The Rock ou Jennifer Lopez, por exemplo — foram adicionadas mais de 30 novas figuras nos últimos três anos e meio e reformuladas diversas áreas.

Além do constante fluxo de novas figuras, a estratégia também tem passado pela capacidade de criar momentos de marketing virais para promovê-las. Disso é exemplo a campanha com Vinícius Jr., futebolista brasileiro recém-vencedor do prémio The Best. Apesar da figura só ficar pronta no verão de 2025, o Madame Tussauds aproveitou a presença do jogador em Nova Iorque para tirar medidas, com uma iniciativa onde surpreendeu as pessoas que pensavam estar a tirar uma fotografia com uma estátua de cera.