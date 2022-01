Três décadas de Nazarbayev à frente do Cazaquistão. O fim do líder "astuto" que não soube sair de cena

Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Larry C. Napper esteve várias vezes com Nursultan Nazarbayev. Estávamos na década de 90 e Napper era diretor do antigo Gabinete para os Estados Independentes — nome das repúblicas agora independentes da União Soviética —, razão pela qual o diplomata norte-americano voava frequentemente para Astana e se encontrava com o Presidente do Cazaquistão. Entre 2001 e 2004, os encontros voltaram a repetir-se, já que Napper se mudou de vez para a capital cazaque como embaixador norte-americano no país. Em ambos os momentos, a sua impressão foi a mesma: a de que estava perante um líder que era “uma personagem”.

“Era um dos líderes estrangeiros mais formidáveis com quem já lidei”, conta o diplomata reformado ao Observador a partir do Texas, onde dá agora aulas como professor universitário. “Tinha muito carisma e determinação, era extraordinário a debater. Conseguia ser caloroso. E sabia lidar com líderes ocidentais, sabia como usar o humor, por exemplo.”