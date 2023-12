O Supremo Tribunal do estado norte-americano do Colorado decidiu esta terça-feira que o antigo Presidente dos EUA Donald Trump, que pretende recandidatar-se nas presidenciais agendadas para novembro do próximo ano, não é elegível para voltar a ocupar cargos públicos. Em função dessa decisão, motivada pelo papel que Donald Trump teve na invasão do Capitólio em janeiro de 2021, o seu nome tem de ser retirado dos boletins das primárias republicanas naquele estado.

A decisão, que está suspensa para permitir que Trump apresente recurso para o Supremo Tribunal dos EUA, está a causar agitação política nos Estados Unidos — e os adversários internos de Trump já vieram criticar a atuação do tribunal. Em cinco perguntas e respostas, o Observador explica o que está em causa e quais as consequências que podem advir desta decisão.

Que decisão foi esta?

