Trump diz que “salvou o TikTok”, mas o futuro ainda é uma dança entre a “incerteza” e o “esperar para ver”

Que novos factos revelou a ordem executiva?

O processo de desinvestimento que está em curso teoriza que os ativos da ByteDance nos EUA, a empresa chinesa responsável pelo TikTok, terão de passar para outra entidade, que terá obrigatoriamente de estar nos EUA e ser maioritariamente controlada por investidores americanos.

Após várias negociações, os EUA e a China chegaram em setembro a um “acordo de enquadramento” para a operação. Na ordem executiva, foi explicado que a aplicação do TikTok nos EUA “será operada por uma nova empresa joint-venture baseada nos EUA”.

Essa entidade vai ser “detida maioritariamente por investidores dos EUA, a operar nos EUA, com um conselho de diretores com credenciais de segurança nacional e cibersegurança”. A joint-venture “vai estar sujeita a regras rígidas para proteger os dados dos americanos” e a “segurança nacional do país”.

Também foi revelado que a ByteDance “ficará com menos de 20% das ações, como requer a lei”, referindo-se à Lei dos Poderes Económicos de Emergência Internacional (IEEPA), a mesma que tem sido usada para, por exemplo, aplicar tarifas aduaneiras a outros países. Além de limitações à participação que os investidores estrangeiros podem ter, a empresa chinesa também “só poderá escolher um diretor de um conselho com sete lugares” e “será excluída do comité de segurança da empresa”.

O documento apresentou ainda alguma informação sobre o algoritmo do TikTok, ou seja, o afinado sistema que apresenta vídeos e sugestões de criadores consoante os seus gostos e interações. “O desinvestimento coloca a operação do algoritmo e código, assim como as decisões de moderação de conteúdo, sob o controlo da nova joint-venture”.

Ficou também definido que as partes envolvidas têm 120 dias para concluir o negócio — nessa altura, já terá passado mais de um ano além do prazo original para bloqueio da app (20 de janeiro de 2025). Durante esse período, a Justiça norte-americana “não deverá forçar nenhuma ação” que possa resultar no bloqueio da aplicação.

Quem são os investidores envolvidos?

Desde que Donald Trump regressou à Casa Branca, em janeiro de 2025, que se têm multiplicado os interessados em ficar com os ativos do TikTok nos EUA. Em alguns casos, até com nomes sugeridos pelo próprio Presidente dos EUA, como Larry Ellison, da Oracle, ou Elon Musk, que já é dono da rede social X.

Referindo apenas que “certos investidores” vão ficar com o restante capital da joint-venture, além dos até 20% da ByteDance, a ordem executiva não especificou quem está envolvido no negócio. Com a exceção de uma participante: a Oracle. A empresa de tecnologia criada por Larry Ellison, há anos um apoiante de Trump, “vai ser o fornecedor de segurança do TikTok e monitorizar de forma independente e garantir a segurança de todas as operações nos EUA”.

Não é surpreendente que esta área vá ficar nas mãos da norte-americana Oracle. A empresa, que também fornece serviços de gestão cloud, foi selecionada em 2020 pela ByteDance como uma “trusted technology partner”, um parceiro tecnológico de confiança. Essa categorização fez com que o tráfego de dados dos utilizadores norte-americanos do TikTok fosse direcionado para a infraestrutura cloud da Oracle. É ainda de salientar que, em 2020, a Oracle foi uma das empresas que tentou comprar o TikTok, na altura sem efeito.

Numa entrevista à Fox News, divulgada ainda antes da ordem executiva, Trump sugeriu que “várias pessoas muito conhecidas” poderão ter um papel no negócio. “Larry Ellison é uma delas. Ele está envolvido. Este tipo porreiro, o Michael Dell [chairman da tecnológica Dell], está envolvido. Odeio ter de lhe dizer isto, mas um homem chamado Lachlan está envolvido”, referindo-se ao filho mais velho de Rupert Murdoch, o escolhido para liderar o império de media que é dono da Fox News e do Wall Street Journal. Na altura, Trump acrescentou ainda que “é provável” que Rupert Murdoch “também esteja no grupo”.

“Acho que vão fazer um trabalho muito bom”, disse o Presidente dos EUA, descrevendo o grupo como “patriotas americanos”.

Já a agência Bloomberg avançou outros nomes, além da Oracle. Citando fontes próximas do negócio, escreveu que o consórcio de investidores poderá contar também com a capital de risco Andreessen Horowitz, também conhecida como a16z, ou a Silver Lake Management.

“Ainda há uma incerteza considerável” em relação a esta joint-venture, “tirando o facto de que a Oracle vai ter um papel na supervisão das operações do TikTok americano”, reconhece ao Observador Ben Sperry, especialista em policy de inovação do norte-americano International Center for Law & Economics (ICLE). “A melhor coisa a fazer agora é adotar uma abordagem de esperar para ver, mas o facto de o prazo ter sido prolongado várias vezes sugere que a administração norte-americana está disponível para levar o seu tempo até conseguir o acordo mais favorável.”