Elon Musk tinha colocado a fasquia alta. O novo CEO do Twitter, que comprou a plataforma por 44 mil milhões de euros no final de outubro, tem estado desde então nas notícias praticamente todos os dias. E, na semana passada, prometeu novamente agitação: “Isto vai ser incrível”, escreveu no Twitter, acompanhado de um emoji com pipocas. Mas, ao contrário do habitual, cedeu a palavra ao jornalista Matt Taibbi, que publicou uma longa thread intitulada “Twitter Files” e que seria retweetada por Musk pouco depois.

This will be awesome ???? — Elon Musk (@elonmusk) December 2, 2022

Taibbi — um antigo jornalista da Rolling Stone conhecido pelas suas posições mais à esquerda que é hoje em dia um crítico dos media — foi contactado diretamente pela nova liderança do Twitter para consultar ficheiros internos da empresa e investigar se terá havido ou não interferência política na decisão de não divulgar uma notícia do New York Post, em 2020, que visava Hunter Biden, filho do agora Presidente norte-americano.

