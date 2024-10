Um ano depois ninguém tem uma boa solução para Gaza. Só soluções menos más

A partir dessa altura iniciou-se uma espécie de guerra de baixa intensidade em que o Hamas (e também a Jihad Islâmica, outro grupo fundamentalista com alguma implantação em Gaza) foram escalando a pouco e pouco os bombardeamentos que faziam e dirigiam contra as populações israelitas situadas mais próximas do território.

Apesar de existir um forte controlo nas fronteiras, incluindo na fronteira com o Egipto, a verdade é que depois dos rockets quase artesanais usados nos primeiros ataques, foram aparecendo mísseis cada vez mais sofisticados. Enquanto isso alargava-se a rede de túneis usados quer para permitir a entrada de armamento (via Egipto), quer para proteger as estruturas militares do Hamas, quer ainda para, ocasionalmente, conseguir cruzar a fronteira para o lado de Israel e raptar soldados ou civis que eram depois usados como moeda de troca.

Em mais do que uma ocasião Israel respondeu com incursões armadas (a maior em 2014) ou com bombardeamentos dirigidos, mas a verdade é que, a pouco e pouco, o país se foi habituando a viver com estas constantes agressões. Por um lado, a tecnologia permitiu-lhe desenvolveu o “Iron Drome”, o escudo que protege sobretudo contra o tipo de ataques realizados pelo Hamas.

Por outro lado, nos kibutz e moshav localizados mais próximos da fronteira, as populações acostumaram-se aos alarmes e às corridas para os abrigos ou para os quartos de segurança que existiam em todas as casas. Havia mesmo famílias que transformavam esses abrigos caseiros no quarto dos filhos, pois assim os pais só tinham de correr para lá quando soavam as sirenes e se sabia que se havia menos de meio minuto para encontrar proteção.

A vida tranquila, o espírito comunitário e a eterna esperança que um dia se viveria em paz com os palestinianos levavam a que mesmo nestas condições fossem muitos os que optavam por viver nestes locais onde, de alguma forma, permanecia viva a utopia quase comunista de muitos dos primeiros judeus que migraram para Israel.