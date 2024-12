Um capitão feito treinador que acabou a fazer história do outro lado do oceano: como o Artur Jorge de Braga se tornou o Artur Jorge do Rio

O vídeo tornou-se viral. No momento em que Júnior Santos marcou o terceiro golo do Botafogo contra o Atl. Mineiro, garantindo a conquista da Taça Libertadores já nos descontos, Artur Jorge lançou-se a correr para dentro do relvado, foi abalroado por um dos próprios jogadores, caiu, levantou-se e voltou a cair, em segundos de autêntica euforia. Pelo meio, nunca perdeu o sorriso.

Já este domingo, depois de ter levado o Botafogo à conquista inédita da Libertadores, Artur Jorge confirmou o primeiro lugar do Brasileirão e recuperou um troféu que o clube brasileiro não alcançava há 29 anos, alcançando uma inédita dobradinha que torna 2024 no ano mais importante da história do Fogão. Em cerca de nove meses, entre deixar o Sp. Braga e cruzar o Oceano Atlântico, o treinador português já é um nome histórico no Rio de Janeiro.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Para trás ficou a carreira de jogador passada quase por inteiro no Sp. Braga, o início do percurso como treinador no Famalicão, no Tirsense e no Limianos antes de entrar na formação minhota e escalar até à equipa principal e também uma família que conta com três filhos e três netos. Para a frente, como já se viu, fica o Artur de Braga que soube tornar-se o Artur do Rio.