Rei morto, rei posto. Apenas 48 horas depois do anúncio oficial da saída de Carlos Carvalhal do comando técnico, o Sp. Braga já decidiu quem será o sucessor e que representa uma espécie de regresso à casa de partida: Artur Jorge, treinador que assumiu de forma interina os últimos encontros dos minhotos na época de 2019/20 antes da chegada de Carvalhal, foi o escolhido para assumir a liderança dos arsenalistas.

Depois de uma carreira praticamente feita na íntegra ao serviço do Sp. Braga, das camadas jovens a todo o percurso nos seniores à exceção de um último ano ao serviço do Penafiel onde só fez um jogo (2004/05), Artur Jorge, uma das grandes referências do clube como central e capitão, voltou na época de 2010/11, quando assumiu o comando da equipa de juniores dos minhotos após passagem pelo Famalicão.

O técnico ainda chegou a subir à equipa B em 2012/13 mas teve depois duas experiências fora do conjunto minhoto e nos seniores, no Tirsense e no Limianos. Voltou em 2017/18 assumindo nessa altura a equipa de iniciados do Sp. Braga, fazendo depois um trajeto por formações diferentes no clube entre juniores, Sub-23 e equipa B, onde passou a última temporada na Liga 3. Pelo meio, Artur Jorge esteve em cinco jogos do conjunto principal na época de 2019/20, que teve Ricardo Sá Pinto no início, Rúben Amorim de seguida e Custódio como sucessor do agora técnico do Sporting até sair na parte final do Campeonato.

Já depois de ter sido levantada a possibilidade de haver um técnico estrangeiro no comando do Sp. Braga, quando a saída de Carlos Carvalhal parecia um dado consumado, a lista de possibilidades acabou por ficar resumida apenas a treinadores portugueses, com Artur Jorge em vantagem perante outros nomes que nos últimos dias tinham sido apontados nos bastidores ao clube como Nelson Veríssimo ou Bruno Pinheiro.

