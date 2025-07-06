Um magnata da construção, um multimilionário russo e um médico espanhol. Lusobritânico revela os maiores "caçadores de troféus" do mundo

George Harms é um dos pouquíssimos caçadores em todo o mundo a ter recebido o “Prémio Mundial de Conservação e Caça” do Safari Club. Para lá chegar, ao longo das últimas sete décadas teve de matar, pelo menos, 802 animais, numa lista de que fazem parte ursos, veados, ovelhas, mas também os chamados “Big Five” africanos: leão, elefante, leopardo, rinoceronte e búfalo. Além de Harms, o mais prestigiado galardão da instituição foi atribuído a apenas outros 70 caçadores. Eduardo Gonçalves investigou este grupo exclusivo da caça mundial e chegou ao top 25 do maiores caçadores. Em conversa com o Observador, o ativista define-os como “toxicodependentes: uma vez que pegam naquilo, nunca mais o podem largar. Ficaram completamente viciados”.

“O ser humano é um ser caçador”, repetem os aficionados da atividade, fazendo questão de mencionar que a prática está nas nossas origens enquanto espécie. Seja por necessidade ou com fins recreativos, a verdade é que a atividade tem vindo a diminuir de uma forma global, com mais restrições a serem impostas por governos locais e menos licenças a serem emitidas todos os anos. Apesar de já não existir tamanha necessidade como existia há alguns milhares de anos, a indústria cinegética começou a destacar-se em casos mediáticos de caça desportiva, como a morte de Cecil, o famoso leão morto por um dentista norte-americano no Zimbabué em 2015.

Este mesmo caso foi um dos principais motivos que justificaram a criação do movimento “Ban Trophy Hunting” (“Proíbam caçar troféus”, na sua tradução literal). A campanha começou no Reino Unido, três anos depois do episódio de Cecil, fruto da iniciativa de um ex-jornalista e conservacionista lusobritânico. Ao longo dos últimos oito anos, Eduardo Gonçalves tornou esta a sua missão pessoal: utilizar a sua extensa rede de contactos para chegar a deputados do parlamento britânico, com o objetivo de proibir integralmente esta prática.

Ao longo dos anos, foi recolhendo apoio de milhares e milhares de pessoas, entre deputados de (quase) todos os partidos representados no parlamento britânico, a figuras públicas como Ricky Gervais, Judi Dench e Alex Ferguson. Para acumular mais e mais evidências que justifiquem o avanço de um projeto-lei que acabe com a caça de troféus, Eduardo Gonçalves infiltrou-se nas redes do Safari Club International (SCI) — a maior organização de caçadores de troféus de todo o mundo — para expor a indústria e trazer para o debate público as questões éticas sobre o tema.

Precisamente no 10.º aniversário da morte de Cecil, o investigador lusobritânico lançou um livro onde revelava uma lista dos 25 caçadores de troféus mais ativos do SCI. Na grande maioria dos casos, explica Eduardo Gonçalves, a tradição é familiar, começando-se em criança a caçar aves ou “caça menor” e, gradualmente, evoluindo para outro tipo de armamento e animais maior porte.

Em Portugal, as espécies que configuram a “caça maior” são o javali, o veado, o gamo, o muflão e o corço. Contudo, não foi nestes destinos que os “grandes” caçadores construíram as suas abastadas coleções de animais embalsamados. No sul de África, seja em Moçambique, Zimbabué ou África do Sul, a lista de espécies que podem ser caçadas não é tão restrita, existindo uma relativa liberdade sobre o que se pode ou não caçar. Em Moçambique, por exemplo, a única proibição é o rinoceronte, tudo o resto está livre de restrições.

O objetivo do Safari Club Internacional, que tem “capítulos” (ou representações) em vários países do mundo, é “defender, preservar e proteger os direitos de todos os caçadores”. Ao mesmo tempo, uma das grandes bandeiras destes grupos de caçadores desportivos é que a sua atividade, apesar das críticas que são feitas, é fundamental para a conservação da vida selvagem em todo o mundo e para a sobrevivência financeira de determinadas comunidades nos locais mais recônditos do continente africano.

Assim, a instituição promove esta vertente da caça desportiva através da entrega de mais de 40 prémios todos os anos, que promovem a acumulação de troféus de diferentes espécies em todos os cantos do mundo, incentivando os milhares de membros a realizarem excursões que custam milhares de euros para caçar todo o tipo de animais. Para referência, uma visita de três dias ao interior de Portugal para caçar veado ou javali custa cerca de dois mil euros, na popular plataforma BookYourHunt. Noutros pontos do globo, para caçar animais mais raros ou maiores, como um elefante ou um búfalo, as visitas podem chegar às centenas de milhar.

Espécies, países e a quantidade de animais caçados: o caminho para a distinção

Existem, essencialmente, quatro categorias de prémios do SCI: “Continental“, “Inner Circle“, “Milestone” e “Cumulative“. O primeiro tem como objetivo incentivar os caçadores a viajar por diferentes continentes, exigindo 15 espécies africanas, 12 europeias e norte-americanas, oito da Ásia, da América do Sul e também do sul do Pacífico. Cada um destes objetivos por continente configura um prémio. Na classe “Milestone“, o princípio é o mesmo, mas a distinção é feita tendo em conta a espécie e a localização, não apenas o continente.

Para obter a distinção “Inner Circle“, os critérios são mais vastos. Sempre no registo de uma quantia específica de diferentes espécies de um determinado local no planeta, nesta categoria é feita a separação entre os caçadores por cinco níveis diferentes, desde o cobre (o mais baixo), ao diamante (o mais prestigiado). Nos casos identificados por Eduardo Gonçalves no seu livro “20 elephants in 75 minutes“, os caçadores detêm diversos galardões da categoria diamante, mas também de todos os outros prémios disponíveis, incluindo o mais exclusivo da secção “Cumulative“.

[A polícia é chamada a uma casa após uma queixa por ruído. Quando chegam, os agentes encontram uma festa de aniversário de arromba. Mas o aniversariante, José Valbom, desapareceu. “O Zé faz 25” é o primeiro podcast de ficção do Observador, co-produzido pela Coyote Vadio e com as vozes de Tiago Teotónio Pereira, Sara Matos, Madalena Almeida, Cristovão Campos, Vicente Wallenstein, Beatriz Godinho, José Raposo e Carla Maciel. Pode ouvir o 7.º episódio no site do Observador, na Apple Podcasts, no Spotify e no Youtube Music. E o primeiro episódio aqui, o segundo aqui, o terceiro aqui, o quarto aqui, o quinto aqui e o sexto aqui]

Destes, que dependem do número de prémios conquistados ao longo do ano, o mais importante é o “World Conservation and Hunting Award” ou “Prémio Mundial de Conservação e Caça”, que foi atribuído a menos de 70 caçadores em mais de 50 anos de história do clube.

Por definição, esta modalidade é a caça de animais selvagens por motivos desportivos — não por alimentação —onde habitualmente é feito um processo de taxidermia de uma parte do corpo da espécie morta, para dispor numa coleção ou num local como troféu. Porém, a sua prática acaba por estar associada a um elevado custo tanto de deslocações, como equipamento, como o próprio processo de exportação do troféu coletado. Assim, a prática da caça de troféus está associada a multimilionários dos mais diversos ofícios, entre os magnatas e os médicos.

Com a investigação de Eduardo Gonçalves, dos 17 norte-americanos, três russos, dois espanhóis, dois mexicanos e um canadiano que configuram o top 25, ficamos a conhecer alguns dos rostos que protagonizam a caça de troféus a uma escala global.

O pódio norte-americano, o livro de recordes e um revólver

George Harms começou a caçar aos oito anos. O que começou com coelhos e aves no ambiente rural de Nova Jérsia, rapidamente provou ser insuficiente para alimentar uma fome por uma caça maior que foi crescendo ao longo das décadas. Em mais de 100 excursões espalhadas por seis continentes, o norte-americano é hoje o líder de todas as tabelas do SCI, o detentor de múltiplos recordes mundiais e, também, um dos visados da investigação de Eduardo Gonçalves.

“Harms, que vive atualmente na zona predominantemente rural de Farmingdale [Nova Jérsia], fundou a George Harms Construction na década de 1960. A empresa fatura anualmente projetos de construção no valor de cerca de 100 milhões de dólares [84,9 milhões de euros]. Agora, afastou-se da gestão quotidiana da empresa, mas continua a ser o presidente do conselho de administração”, escreve o investigador luso-britânico no seu livro recém-publicado “20 elephants in 75 minutes“.

De acordo com os cálculos do investigador luso-britânico, George Harms foi responsável pela morte de mais de 800 animais. Desta forma, o magnata da construção é um dos membros do clube restrito de menos de 70 caçadores internacionais que já receberam o “Prémio Mundial de Conservação e Caça” do Safari Club, o galardão mais prestigiado da instituição. Em mais de 70 anos de atividade neste setor, Harms recebeu mais prémios que qualquer outro caçador registado no clube.

Dos mais de quarenta disponíveis, Eduardo Gonçalves diz ao Observador que o norte-americano já venceu “virtualmente” todos prémios duas vezes — “a primeira a utilizar uma espingarda, e novamente com arco e flecha”. Para atingir o nível diamante do “Inner Circle“, um caçador tem de matar um certo número de animais, todos de espécies diferentes. Por exemplo, para receber o “Hunting Achievement Award“, George Harms teve de caçar 125 espécies diferentes. Neste programa, existem prémios dedicados a cada continente, exigindo 80 animais para África, 16 na Europa, 15 na Ásia, 32 na América do Norte e 11 no Sul.

Todos estes prémios (e mais umas dezenas) têm o nome de George Harms eternizado. Para além de ter um palmarés para mostrar os resultados das centenas de excursões em que participou, o norte-americano tem “um número extraordinário” de entradas no livro de recordes do Safari Club International. Este arquivo existe para registar os “maiores animais” caçados pelos membros da instituição, com centenas de “medidores oficiais” espalhados por “quase” todos os países do mundo — incluindo pelo menos oito em Portugal. Harms tem 242 entradas no livro, com oito recordes e 29 em diferentes “top 10”.