Um paradoxo, olhos em Sintra e as vozes na cabeça de Lagarde. Próximo corte de juros do BCE pode vir só no outono

O próximo corte da taxa de juro, depois daquele que foi anunciado nesta quinta-feira, pode chegar apenas em outubro – muito mais tarde do que se previa. Esta é a previsão que se consolidou nos mercados financeiros depois do discurso de Christine Lagarde, em Frankfurt. O BCE cumpriu com a descida de 25 pontos-base (que tinha sido amplamente “pré-anunciada” nas últimas semanas) mas fê-lo ao mesmo tempo que revia em alta as projeções para a inflação dos próximos anos, o que basicamente anulou quaisquer expectativas de que possa haver uma nova descida em julho. E, também, tornou menos provável que os juros voltem a descer logo após as férias de verão.

A probabilidade de um corte em julho, embora não descartada pelos analistas antes da reunião do BCE desta quinta-feira, já não era vista como muito elevada. Mas atribuía-se uma probabilidade de 95% de que a segunda descida de juros neste ciclo viria em setembro. Depois da revisão em alta das projeções de inflação e do discurso da presidente Christine Lagarde, o cenário mudou: os mercados passaram a atribuir a essa hipótese (um corte de juros em setembro) uma probabilidade bem menor, em torno de 50%.

Este é o dado essencial que sai de uma reunião do BCE que, apesar de tudo, foi histórica pelo facto de ter sido feita a primeira descida das taxas de juro desde o recente “super-ciclo” de subidas. Entre julho de 2022 e setembro de 2023, as taxas subiram de um valor negativo (-0,5%) para 4%. Agora, a principal taxa da política monetária – a chamada “taxa dos depósitos” – foi fixada em 3,75%. E, tornando-se menos provável que os juros voltem a descer tão cedo, isso impulsionou as ações dos bancos europeus e, em menor medida, suportou a cotação do euro face ao dólar.

Paradoxo? BCE baixa juros ao mesmo tempo que prevê mais inflação

A decisão de baixar os juros não foi unânime. Houve um governador que discordou, embora Christine Lagarde não tenha dito quem era – “deixo à vossa sagacidade participar quem foi“, disse a francesa aos jornalistas. A presidente do BCE também não esclareceu se foi um governador que queria uma descida maior (por exemplo, 50 pontos-base) ou se foi alguém que não queria qualquer mexida, para já.

O mais provável, tendo em conta que houve uma revisão em alta (embora ligeira) das projeções de inflação, é que tenha sido um dos “falcões” – como o governador austríaco ou alemão – a defender que os juros não baixassem. Vários analistas apontaram, de imediato, que era paradoxal ver um banco central (preocupado com os preços) a baixar juros ao mesmo tempo que subia as previsões de inflação.

Inflação de 2% só em 2026, prevê o BCE ↓ Mostrar ↑ Esconder Este dia de reunião do Conselho do BCE coincidiu com a divulgação de novas projeções macroeconómicas para a zona euro (que são atualizadas trimestralmente pelo staff de economistas do BCE). As novas previsões acerca da inflação (principal e subjacente) foram revistas em alta para 2024 e 2025 em comparação com as projeções de março. O staff de economistas passou a estimar uma taxa de inflação (principal) numa média de 2,5% em 2024, 2,2% em 2025 e 1,9% em 2026. Para a inflação excluindo energia e alimentos, o BCE projeta uma média de 2,8% em 2024, 2,2% em 2025 e 2,0% em 2026. Já o crescimento económico deve acelerar para 0,9% em 2024, 1,4% em 2025 e 1,6% em 2026.

Lagarde estava preparada para responder às questões sobre este aparente paradoxo. E a explicação pode resumir-se da seguinte forma: é verdade que se passou a prever uma inflação um pouco mais elevada, porém, o BCE está, agora, “mais confiante” em relação à solidez das projeções que estão em cima da mesa. Ou seja, a inflação pode ser mais alta do que se previa, mas o BCE considera haver menos risco de que a realidade supere muito as previsões (como aconteceu no surto inflacionista de 2022).

Mas, mesmo com essa maior confiança, as previsões podem falhar, avisou Lagarde. “Haverá solavancos nesta estrada, que podem surpreender-nos”, acautelou a presidente do BCE, repetindo que o BCE terá uma abordagem “dependente dos dados” e cada decisão será tomada “em cada reunião, com a totalidade dos dados disponíveis”. Recuperando a velha frase de Jean-Claude Trichet, presidente do BCE até 2011, o comunicado do BCE divulgado esta quinta-feira indica que a autoridade monetária “não se compromete antecipadamente” com uma trajetória para os juros.

“Ciclo de redução de taxas será mais lento do que se previa”

A conclusão dos analistas, que coincide com o impacto que a decisão teve nos mercados, é que “o ciclo de redução de taxas será mais lento do que se previa“, diz Filipe Garcia, economista do IMF – Informação de Mercados Financeiros. Concordando que “a grande novidade” desta quinta-feira foi a revisão em alta das previsões de inflação para 2024 e para 2025, Filipe Garcia sustenta que “agora vamos esperar, se calhar, algum tempo até termos o próximo corte”.

Ao Observador, o economista salienta que “não vamos ter descidas no mesmo ritmo das subidas” e, à luz daquilo que foi dito por Lagarde, “o que o mercado está a descontar é que poderá haver uma descida em setembro, mas mais provavelmente só em outubro”.