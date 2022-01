Uma campanha a fazer da maioria de Costa o bombo da festa

As ambiguidades em relação ao Chega parecem ter acabado o que tem o triplo efeito de não dar munições a André Ventura, de fazer do tema politicamente menos sensível e de tornar mais inverosímeis os papões agitados por António Costa sobre a possível aliança entre PSD e Chega.

Ao mesmo tempo, Rui Rio vai insistindo na estratégia que começou a ensaiar ainda antes do Congresso do PSD: se perder, está disponível para negociar com o PS em nome da estabilidade; se ganhar, espera que o PS faça o mesmo. Ora, sem a ameaça de uma direita musculada no poder, com a garantia que se precisar de uns pózinhos Costa contará com o PSD, o eleitorado potencial do PS terá menos motivos para sair de casa.

Rio também conta com isso, ao ponto de esta quinta-feira ter ensaiado um tímido piscar de olho ao eleitorado mais à direita no PS, quase a sugerir uma espécie de levantamento em nome do reformismo. “Só posso fazer a campanha que faço, e se o PS não quer, que pelo menos dentro do PS haja quem queira, e provoque alguma turbulência e acabemos por ter um PS com uma atitude mais reformista”, disse. Vale mesmo tudo para captar a atenção do eleitorado mais moderado.