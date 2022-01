Uma coroa de flores para um partido defunto. A morte do CDS como o conhecemos (1974-2022)

Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Àquela hora da noite, os resultados ainda não eram finais, mas já se adivinhava que a morte do CDS podia estar por horas. Em frente à sede do partido fundado em 1974 estava uma mão cheia de jornalistas e simpatizantes centristas quando se gerou um burburinho. Do lado esquerdo do edifício surgiu um homem empunhando uma grande coroa de flores; sempre em silêncio, dirigiu-se a um banco de madeira em frente ao edifício, no Largo do Caldas, em Lisboa, e depositou ali a coroa.

O simbolismo era evidente e o ato atraiu de imediato as atenções de jornalistas e militantes. “Desculpe, o que é que é isto?”, perguntou uma apoiante centrista que de imediato se abeirou da coroa de flores para ler a nota que a acompanhava. Assim que leu o texto, pegou na coroa de flores e levou-a para o interior do edifício, desfazendo-se em imprecações contra o homem que havia trazido o objeto e que já se encontrava à distância. “Olhe, desculpe, tenha vergonha na cara. Quem fez isto, tenha vergonha na cara!”

A mensagem era ácida: “Para consolo dos que ficam, rezemos pelos que nos deixam nesta hora de pesar. Paz à sua Alma, que descanse a Comissão Política Nacional do CDS-PP e o seu excelso ‘presidente’. Do teu irmão desaparecido, da tua prima modernaça e do teu primo sem maneiras.” As referências ao vídeo de Natal de Francisco Rodrigues dos Santos, que apelidava assim PSD, IL e Chega, eram explícitas — e o CDS acabaria mesmo a jantar sozinho.