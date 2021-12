"Prima moderninha", "primo sem maneiras" e "irmão desaparecido em combate". A "ceia de direita" que o CDS preparou

Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

O líder do CDS-PP sentou-se à mesa para “a ceia de Natal da Direita” e deixou de fora os membros daquilo a que chamou uma “grande família” do centro-direita” em Portugal. Houve lugar para críticas à Iniciativa Liberal, ao Chega e ao PSD. Ou melhor, Francisco Rodrigues dos Santos apresenta-os, sem nunca dizer os nomes dos partidos, como a “prima moderninha”, o “primo sem maneiras” e o “irmão desaparecido em combate”.

No vídeo colocado no Instagram, os liberais são os primeiros alvos. “Aqui senta-se aquela prima modernaça, ateia, que é uma profissional liberal de sucesso”, começou o líder do CDS-PP, que continuou a falar do “problema” dessa mesma familiar: “vive em Campo de Ourique, trabalha nas Amoreiras” e “só frequenta os salões da moda”.

“Autointitula-se uma liberal, as suas ideias são iguais às do Bloco de Esquerda, tirando a economia. O pior desta prima é que, por ter sucesso, acha que o Estado não deve gastar recursos com aqueles que não tiveram as mesmas oportunidades para subir na vida”, explicou o líder democrata-cristão.