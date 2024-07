"Uma em cada duas pessoas poderá ter cancro, mas muitos dos letais estão a tornar-se controláveis." Entrevista ao investigador Ron DePinho

“Os portugueses adoram o sol, mas temos de aprender a respeitá-lo e a utilizar métodos de proteção adequados”

Perdeu o seu pai com cancro do cólon, mas nessa altura já trabalhava num instituto dedicado à investigação do cancro, o Dana-Farber Cancer Institute da Harvard Medical School. O que o levou a entrar nesta área?

Desde muito jovem que as ciências biológicas e os mistérios da vida me fascinavam. O meu laboratório no Dana-Farber centrava-se em questões biológicas fundamentais. A perda do meu pai com cancro do cólon foi uma experiência pessoal profunda, que redirecionou o meu projeto científico. Procurei não só estudar os mecanismos do cancro, mas também converter esses conhecimentos em novos medicamentos contra o cancro, na esperança de que outras famílias não sofressem a perda de um ente querido devido a esta terrível doença.

Fundei e dirigi o Instituto Belfer para a Ciência Aplicada ao Cancro, o que me permitiu reunir uma equipa multidisciplinar centrada na tradução das descobertas científicas em novas terapias que pudessem fazer uma verdadeira diferença na vida dos doentes.

Prevê-se que a incidência do cancro continue a aumentar nos países desenvolvidos. Até que ponto chegará?

Prevê-se, de facto, que a incidência do cancro aumente, sobretudo nos países desenvolvidos. Este aumento é impulsionado por vários fatores, incluindo o envelhecimento da população, fatores relacionados com o estilo de vida, como a alimentação e a atividade física, e exposições ambientais.