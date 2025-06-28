Uma Lupita em Alvalade, um Arady com alma lusa e um típico omakase: 15 novas mesas para conhecer (ou recordar) em Lisboa

Carvoaria

R. Nova de São Mamede 23, 1250-204 Lisboa. De segunda-feira a sábado das 12h00 às 23h00.

É pelas mãos do chef Vítor Sobral que a Carvoaria abre portas em Lisboa. Na rua Nova de São Mamede, a poucos passos do jardim do Príncipe Real, esta nova casa tem como protagonista uma grelha pensada para receber peixes frescos, carnes selecionadas e legumes da estação que vêm honrar a cozinha tradicional. Este tributo às brasas traz assim para cima da mesa os clássicos sabores portugueses mas com uma reinterpretação e um toque de sofisticação do chef, que tantas Esquinas tem por Lisboa. Mantendo-se assim fiel à gastronomia nacional, o Vítor Sobral traz para a Carvoaria a evidência da ligação à terra com os saberes antigos com sugestões como entrecosto de borrego grelhado com temperos alentejanos (17 euros), o pica-pau de plumas de porco preto (15,50 euros), o bacalhau lascado à lagareiro no carvão (22 euros), o tachinho de borrego alentejano com grão, enchidos e hortelã (23 euros) ou as pernas de coelho na grelha (16,50). A carta está assim dividida entre as entradas, os peixes e carnes, os acompanhamentos, a grelha, os queijos e os enchidos. E por falar em grelha, por lá andam também dois pratos vegetarianos: legumes grelhados com arroz de forno e tomate do carvão (17 euros) e o bife de couve-flor grelhada, creme de beterraba e vinagrete de cogumelos e avelã (20 euros). A Carvoaria dispõe durante a semana de um menu do dia, disponível no período dos almoços, que inclui uma entrada, prato principal e bebida por 21 euros, com sugestões que não fazem parte do menu habitual.