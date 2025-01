O dia do regresso de Venâncio a Moçambique, o país que vai ter "dois presidentes"

Garante que não fez “esta luta toda para ser chefe, ter benefícios financeiros ou materiais”, ainda assim admitiu estar aberto ao diálogo. Aliás, disse que é para isso que vem, para quebrar a “narrativa” de que não há diálogo com a oposição porque ele estava fora do país. E até disse, a dada altura na resposta às perguntas dos jornalistas logo à chegada, que “mesmo que o diálogo leve à necessidade de pessoas” que fazem parte do seu “grupo integrarem o executivo”, há um elemento que nunca o integrará: “Nunca serei eu que farei parte de um executivo que provenha de resultados falsários, manipulados e burlescos.”

Uma das denúncias que trazia para fazer era sobre o “genocídio silencioso” que diz que a Frelimo está a promover, falando mesmo em “valas comuns” com apoiantes seus, assassinados pelo regime. Até ao final de dezembro, as manifestações pós-eleitorais em Moçambique já tinham feito mais de 250 mortos, metade só na semana antes do Natal.

O próprio Venâncio Mondlane chegou a temer pela vida, daí a fuga de Moçambique no final de outubro, e esta quinta-feira o receio continuava lá. Em cima dos telhados do aeroporto havia snipers, nas ruas havia forte dispositivo de segurança, muitas armas, com vários períodos em que se ouviam tiros disparados em vários pontos da cidade — as vitimas mortais confirmariam mais tarde que não era só gás lacrimogéneo, mas também balas verdadeiras.

O carro onde circulou Venâncio seguiu sempre com seguranças pendurados de lado e, depois do pequeno comício junto ao Mercado Estrela Vermelha, refugiou-se novamente em parte incerta. Ao fim do dia, o seu conselheiro Cremildo Chichongue garantiu que “o Presidente está neste momento seguro e vai fazer o trabalho que um Presidente faz: montar a estrutura de governo, as pastas” nos próximos dias.

Os tiros junto à comitiva de Mondlane. Dia registou três mortos e mais seis pessoas foram baleadas

Foi ainda quando Mondlane falava à multidão, em Maputo, que o som de tiros rasgou o ar. A polícia começou a dispersar a multidão reunida nos arredores do Mercado Estrela Vermelha com gás lacrimogéneo e terá disparado. Não tardou a que surgissem as primeiras notícias de mortes: dois jovens, cujos corpos foram mostrados em direto na televisão e nas redes sociais. Horas depois, surgia a notícia de mais uma vítima mortal.

Ao todo, pelo menos outras seis pessoas terão sido baleadas ao longo do dia, confirmou à Agência Lusa a Plataforma Decide. Uma delas será o muezin (responsável pelo chamamento para a oração numa mesquita) Háfiz Ashraf Salimo, da mesquita Masjid Bilal, em Maputo. Salimo seguia para a mesquita quando foi apanhado no meio da confusão perto do Estrela Vermelho e acabou atingido a tiro.

A confusão e violência foram sendo sentidas a espaços ao longo de todo o dia em Maputo e arredores. Em Maluana, a Estrada Nacional 1 esteve cortada durante várias horas por cidadãos em protesto pelas pessoas que foram alvejadas. Um vídeo divulgado nas redes sociais mostra um grupo de manifestantes a levar um agente da polícia para parte incerta e a empurrá-lo violentamente.

Do outro lado, para além das mortes registadas não é claro o total grau de repressão das forças de segurança. Alguns jornalistas moçambicanos divulgaram um vídeo que mostra um grupo de homens armados a disparar e a entrar numa habitação — sendo que, ao longo dos últimos meses, a população tem apontado para casos de violência perpetrada por membros das forças de segurança “à civil”. Oficialmente não houve ainda qualquer reação das forças de segurança, nem são conhecidos números de detidos.