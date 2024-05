Venda de bilhetes pelo clã de Fernando Madureira seria "moeda de troca" pelo apoio ao clube liderado por Pinto da Costa

Uma operação especial de buscas judiciárias a um domingo é algo que não é muito comum — muito menos se for a um conjunto alargado de alvos. A Operação “Bilhete Dourado”, que nasce de uma certidão extraída da Operação Pretoriano, conseguiu causar surpresa ao promover a entrada do DIAP Regional do Porto e da PSP no Estádio do Dragão, mas também realizou buscas domiciliárias que visaram vários funcionários do FC Porto e membros dos Super Dragões.

As autoridades visaram especialmente o clã familiar liderado por Fernando Madureira, em prisão preventiva desde fevereiro, tendo a PSP realizado buscas à casa de Sandra Madureira (mulher e vice-presidente dos Super Dragões), Catarina Madureira (filha) e a Maria Júlia Silva (avó de Sandra) — existindo ainda suspeitas do envolvimento dos sogros de Fernando Madureira.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Todos estes arguidos são suspeitos de alegadamente participarem num esquema de venda irregular de ingressos para os jogos do FC Porto e alegada falsificação dos mesmos bilhetes, que terão levado a um alegado enriquecimento ilícito de Fernando e de Sandra Madureira numa quantia que ainda não está apurada.

O inquérito do DIAP Regional do Porto investiga ainda o alegado crime de abuso de confiança qualificado, o que implica que o alegado enriquecimento ilícito do clã Madureira terá sido feito à custa do património do FC Porto e do seu grupo empresarial.

As autoridades, que acreditam que o Estado também é lesado devido aos bilhetes falsificados, referem mesmo nos mandados de busca que tal esquema lesivo dos interesses patrimoniais do FC Porto é “conhecido e aceite” no seio do clube como “moeda de troca” pelo apoio dos Super Dragões ao clube que foi liderado por Jorge Nuno Pinto da Costa até ao passado dia 7 de maio.

Além dos quatro funcionários do FC Porto alvos de buscas domiciliárias e visados na investigação, o DIAP Regional do Porto imputa a Rui Portovedo Lousa (administrador da Porto Comercial, SA) e a José Pedro Dias (diretor comercial da Porto Comercial, SA) um alegado conhecimento e cumplicidade no esquema da venda de bilhetes.