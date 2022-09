“Bem-vindos à Batalha”, disse André Ventura à chegada do Conselho Nacional, que se reúne este fim de semana para discutir e votar uma moção de confiança ao atual líder. O presidente do Chega entrou na sala do Centro de Exposições da Batalha, em Leiria, sabendo bem ao que vem — há uma batalha, urgente, que precisa de travar: a dos críticos internos. A seguinte, que culmina nas eleições de 2026 e no objetivo de ser governo, pode (e tem de) esperar.

Na apresentação da moção de confiança a André Ventura, o líder nada deixou por dizer aos adversários internos. Desafiou-os a “vir à Batalha” e criticou-os por gerarem um sentimento de desunião no partido, quando as espingardas devem estar apontadas apenas numa direção: a da oposição ao PS e do sistema. Mas, nesta primeira etapa da batalha, André Ventura parece partir em vantagem. Não houve sinais dos críticos internos este sábado no Conselho Nacional. Aliás, Nuno Afonso, aquele que é tido como putativo candidato para fazer frente a Ventura, já tinha garantido ao Observador que não marcaria presença.

