Mais um passeio no parque para André Ventura. Apesar de toda a contestação interna que o líder do Chega foi sofrendo ao longo dos últimos anos, a verdade é que no Conselho Nacional, agendado para este fim de semana, a liderança do partido não terá, ao que tudo indica, sombra de oposição. Pelo menos, é essa a convicção do núcleo duro de Ventura: “Nuno Afonso não quer passar a vergonha de ter uma votação aprovada por 90% e ter só 1 ou 2% de contra ou em branco.”

Desde que Nuno Afonso foi afastado da liderança do gabinete parlamentar do Chega que a oposição tem um nome para fazer frente a André Ventura. Porém, na hora da verdade, os críticos vão ficar no sofá a assistir a mais uma consagração do presidente do Chega, o que dará legitimidade a Ventura para continuar a fazer a gestão do partido ao seu gosto.

Ao Observador, Nuno Afonso não deixa dúvidas sobre o porquê da ausência: “Não participo em farsas, gosto de estar na política de forma séria e o que se vai passar na Batalha é um circo, é algo que demonstra um líder inseguro que a qualquer contrariedade pede moções de confiança ou ameaça demitir-se.”

O fundador do Chega justifica-se com o facto de o partido querer calar quem não está de acordo com a direção e explica que Ventura “convoca um órgão em que suspende todos aqueles que o podiam ir contrariar”. Em causa estão os militantes que têm sido suspensos, nomeadamente três conselheiros desalinhados com a direção: Martim Mello Machado, José Dias, ex-vice-presidente, e Nelson Dias da Silva.

