Videojogos. O que os pais podem fazer para evitar uma dependência dos filhos

Uma iniciativa

Depois da escola, joga. Ao jantar, fala sobre o nível que conseguiu ultrapassar ou conta uma jogada memorável, mas a conversa e a refeição nunca duram muito: quer despachar-se para voltar ao computador. Quando é hora de dormir, se lhe pedem para desligar, irrita-se. E, ao fim de semana, passa horas em frente ao ecrã.

Este é um retrato das observações e preocupações de muitos pais de adolescentes. E, em muitos casos, com razão: de acordo com os dados do Estudo sobre o Consumo de Álcool, Tabaco, Drogas e outros Comportamentos Aditivos e Dependências (ECATD-CAD 2024) entre os alunos do ensino público português com idades entre os 13 e 18 anos, 21% apresentam um padrão de jogo online — ou gaming — problemático. O resultado está em linha com o Projeto Europeu de Inquéritos Escolares sobre o Álcool e outras Drogas (ESPAD) que refere que 24% dos estudantes portugueses de 16 anos apresentam indicadores de uso problemático de videojogos.

Aos pais que dizem “Não quero proibir os videojogos, mas também não quero que dominem a vida do meu filho”, João Nuno Faria, psicólogo clínico e coordenador do Núcleo de Intervenção no Comportamento Online da clínica PIN – Partners in Neuroscience, deixa um conselho simples: o essencial é impedir que os videojogos se tornem uma adição. “E para que um comportamento se torne uma adição, teve de se tornar um hábito antes disso. De acordo com esta ideia, se for prevenida a criação do hábito, a dependência nunca se tornará uma realidade.” E a forma mais eficaz de impedir um hábito é tornar o comportamento aleatório. “Isso significa jogar diferentes jogos, em diferentes dias, por diferentes períodos de tempo. Se o jogo nunca se tornar uma rotina, não se tornará uma dependência.”

Outras regras importantes, diz o especialista, são “garantir que a prática do videojogo não colide com as rotinas do dia a dia” e “alimentar as outras fontes de prazer, como atividades físicas, culturais, recreativas e familiares” — para o videojogo não se tornar a fonte exclusiva de satisfação.

Para que as crianças e os adolescentes possam usufruir da experiência benéfica que os videojogos oferecem e reduzir o risco de um uso prejudicial, os pais podem ainda ter em atenção duas medidas preventivas eficazes: