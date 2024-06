Violação, agressões, roubos e desobediência. Todos os crimes que levaram à condenação de vários membros dos No Name Boys

Diogo foi agredido com pontapés na zona das costelas e caiu. Já no chão, foram dados murros e pontapés na cara e no corpo, descreve o documento. E durante este episódio de agressões, os arguidos ainda roubaram o telemóvel de Diogo, obrigaram-no a revelar o código — cuja anotação foi encontrada nas notas do telemóvel de um dos arguidos — e fizeram chamadas para vários elementos da claque do Sporting. Aqui, apesar de o tribunal ter dado como provado que as chamadas foram feitas através da rede social Instagram, um dos membros da claque dos leões que foi chamado durante o julgamento para prestar o seu testemunho, alegou não se lembrar de tal chamada. Um “depoimento evasivo e marcado por manifesta e curiosa amnésia”, sublinhou o tribunal.

Entre as agressões, Diogo foi obrigado a despir-se. Depois, os arguidos “obrigaram-no a ajoelhar-se, a baixar os boxers, única peça de roupa que ainda tinha vestida, proferindo o seguinte: “Vira o cú! Vira o cú!”, enquanto gritavam para um dos arguidos “Vai buscar um pau! É hoje que ele vai perder a virgindade!”.

“Obrigaram-no a inclinar-se para frente, enquanto um dos indivíduos introduziu um pau de características não concretamente apuradas no ânus”, lê-se no documento. Pelo meio, alguém — mais uma vez, por identificar — terá gritado “já chega! O miúdo só tem 16 anos”. O tribunal não conseguiu apurar a duração das agressões, mas Diogo terá sido, no fim, ameaçado para ficar calado e obrigado a contar até 100 para que os agressores fossem embora sem que este soubesse para onde fugiram.

Apenas com uma camisola rasgada e uma sapatilha, Diogo acabou por fugir daquele descampado em direção a uma rua mais movimentada, tendo pedido ajuda a uma jovem que estava a passear o cão.

Adeptos do Benfica foram agredidos e fotografados nus

Em outubro, mais um episódio de agressão que foi dado como provado, com a participação dos mesmos arguidos. E, à semelhança do anterior, os alvos foram também adeptos do clube das águias. O FC Porto ia jogar com o Benfica e a partida seria transmitida num ecrã gigante no pavilhão da Luz. Tal como outras centenas de pessoas, António e João (nomes fictícios) combinaram assistir ao jogo do campeonato naquele sítio, mas o caminho acabou por ser diferente.

António estava a caminho do Estádio da Luz quando foi abordado por um grupo composto por, pelo menos, 12 adeptos do Benfica. As roupas eram escuras e, entre esse grupo, só foi possível identificar durante a investigação um homem — o arguido condenado à pena mais elevada neste processo (de 9 anos).

Sem rodeios, a ordem foi bastante clara: António tinha de os acompanhar até ao sítio “referenciado por ser frequentado por adeptos afetos ao grupo ‘No Name Boys’ e, mais recentemente, por um subgrupo dissidente dos ‘No Name Boys’, vulgarmente denominado por ‘Casuals’”. “Por recear o que lhe pudessem fazer”, António foi com o grupo e, já no destino final, apareceram outros dois arguidos deste processo, que acabaram por ser condenados a três anos e a três anos e seis meses de prisão com pena suspensa.