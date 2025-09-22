Vítima de abusos queixa-se de entrevista "invasiva e mórbida". Rute Agulhas diz que detalhes são necessários para definir compensação

Rute Agulhas, contudo, nega que as vítimas não possam ter conhecimento do parecer. Explica, ao mesmo tempo, que o regulamento com o qual as vítimas concordam no início da entrevista não prevê a entrega do parecer ao próprio. Antes, esse parecer é entregue à Comissão de Fixação da Compensação, que faz um novo parecer sobre o montante a atribuir e o remete à CEP. É à CEP que compete contactar a vítima com o anúncio da decisão e também com a fundamentação. “As pessoas não vão receber só um ‘sim’ ou um ‘não’. Vão receber a fundamentação”, diz a psicóloga, sublinhando que a fundamentação incluirá necessariamente o conteúdo do parecer, mesmo que não seja o documento na íntegra.

Tanto Maria como António Grosso apontam outra queixa ao Observador: dizem que, no início das suas entrevistas, tiveram de assinar um documento que, afirmam, os obrigaria à confidencialidade sobre o teor da conversa — e do qual não puderam trazer uma cópia. Rute Agulhas, porém, também desmente esta informação e explica que o documento que todas as vítimas assinaram era um termo de consentimento com três objetivos: garantir que a vítima conhecia o regulamento do mecanismo, garantir que a vítima consentia a recolha de dados e assegurar que compreendia o destino que seria dado à informação. O documento informava, ainda, que três meses depois do final do processo todos os dados serão destruídos. De acordo com Rute Agulhas, todas as vítimas que o quiseram levaram uma fotocópia do documento assinado.

Rute Agulhas rejeita também a ideia de que o documento sirva para impedir as vítimas de falarem sobre o processo. “Ninguém pode impedir a vítima de falar”, assegura.

“Não queremos saber do dinheiro? Claro que queremos, precisamos dele”

A 31 de agosto deste ano, prazo que tinha sido apontado como indicativo para o final das entrevistas às vítimas de abuso, Rute Agulhas falou à Agência Lusa para fazer um balanço do trabalho realizado até então: no total, foram recebidos 83 pedidos de compensação financeira por abusos sexuais; até àquele dia, já tinham sido entrevistas 68 pessoas. A diferença devia-se a casos em que as pessoas tinham deixado de responder, não tinha comparecido às entrevistas agendadas ou a situações que não estavam relacionadas com o contexto da Igreja.

A psicóloga explicou que já tinha sido ouvida a maioria das vítimas e que, por isso, já estavam reunidas as condições para que o segundo grupo de trabalho pudesse iniciar funções. Consciente das críticas que algumas vítimas têm verbalizado no espaço público, Agulhas antecipou uma defesa do trabalho do Grupo VITA e destas comissões de instrução. “Agora que temos um número maior de pessoas ouvidas, de forma muito global e muito generalizada, têm-nos dado um ‘feedback’ positivo destas entrevistas”, afirmou. “A esmagadora maioria das pessoas verbaliza, junto das comissões de instrução que se sentiram escutadas, validadas e que foi um momento importante e não um momento de revitimização.”

Rute Agulhas disse ainda que uma parte significativa das vítimas não está “focada” no dinheiro, “como às vezes se possa pensar”, mas numa dimensão simbólica da compensação. “Há muitas pessoas que afirmam que não vão ficar com o dinheiro se o receberem. Que vão doá-lo, dar aos netos ou oferecer aos bombeiros ou, por exemplo, a uma entidade de apoio a crianças ou a jovens”, disse a psicóloga à Agência Lusa. “A motivação não é puramente centrada no dinheiro, é uma compensação que é simbólica e um sinal do esforço da Igreja em compensar de alguma forma pelos danos sofridos.”

Maria foi uma das muitas vítimas que leram aquela notícia nas páginas dos jornais portugueses na semana passada. “Fiquei pasmada e profundamente revoltada com o que ouvi e li”, escreveu a vítima no texto que partilhou com o Observador. A afirmação de que algumas vítimas planeiam doar a compensação aos bombeiros ou aos netos revoltou especialmente Maria. “Quanto é que a nós todos nos tem custado pagar medicamentos, consultas, internamentos, por conta de graves problemas de saúde mental e física que o abuso nos deixou? Quanto é que nos custou e custa continuar a sobreviver com a vergonha e a ferida aberta todos estes anos? Doar? Não queremos saber do dinheiro? Claro que queremos, precisamos dele. Irá seguramente ajudar e aliviar um passado e um futuro mais ou menos breve e, como deve saber, a vida está difícil e pior, cada vez mais.”

“E acrescento: dinheiro para compensar também, quanto mais não seja, as horas de entrevistas absolutamente violentas e mórbidas, onde fomos obrigados a responder, sós e perante estranhos, a perguntas muito detalhadas sobre a natureza do abuso que vivemos, sobre o nosso percurso de vida pessoal e íntima. Tem noção do trauma que isso representou para tantos de nós?”, escreveu ainda Maria, num texto em que se dirigia a Rute Agulhas. “Dói a clara intenção implícita no que respeita à Justiça a que vamos — ou não — ter direito. Espero que o critério da avaliação da compensação não seja o menu de uma simples refeição, porque então o Homem, Deus e a Justiça estarão claramente do avesso e toda esta ferida eterna e repugnante que denunciámos não serviu de nada.”

Para Maria, o facto de Rute Agulhas ter vindo a público dizer que algumas vítimas planeiam doar a compensação às famílias, aos bombeiros ou a instituições de solidariedade social serviu para “desconsiderar” as vítimas e para preparar o terreno para a atribuição de indemnizações mais baixas, ao passar a ideia de que “as vítimas não querem o dinheiro”. A psicóloga, contudo, diz que a sua intenção foi exatamente a oposta: rejeitar a ideia, que chegou a circular no início do mecanismo de compensações, de que as vítimas estavam apenas interessadas em ir buscar dinheiro à Igreja. “Não é real que as pessoas só queiram dinheiro pelo dinheiro”, argumenta Rute Agulhas, sublinhando que se deparou com várias situações, todas diferentes entre si.

“Há pessoas que não querem o dinheiro, simplesmente”, destaca, sublinhando que o Grupo VITA acompanha quase 150 vítimas e só houve 83 pedidos de compensação. Por outro lado, existe também um conjunto de pessoas que revelam alguma ambivalência, não sabendo se querem ou não pedir a compensação. “Tive pessoas que se viraram para mim e disseram ‘decida você se eu peço ou não’. E eu tive de responder que não posso tomar a decisão pela pessoa”, sublinha Rute Agulhas. “E há pessoas que dizem que vão entregar o dinheiro aos netos, um senhor quer comprar ambulâncias para os bombeiros da terra dele. E, depois, há pessoas que precisam mesmo do dinheiro.”

A psicóloga responsável pelo Grupo VITA reitera que a maioria das vítimas com quem falou lhe descreveram a experiência da entrevista como positiva. “Uma das vítimas que ouvimos está reclusa, é uma pessoa que está muito habituada a ser muito maltratada pelo sistema. Estive com ela duas vezes e ligou para o VITA a agradecer a forma humana como a tratámos”, exemplifica. “Tenho imensas mensagens e emails”, acrescenta ainda, reconhecendo novamente que houve um pequeno grupo, de cerca de quatro vítimas, que relatou uma experiência negativa com as entrevistas.

De acordo com Rute Agulhas, as últimas entrevistas às vítimas que pediram a compensação financeira mais tarde deverão ser feitas ainda no mês de setembro. Depois disso, as comissões de instrução terminam o seu trabalho e o Grupo VITA voltará a focar-se no centro da sua atividade, que é a prevenção, frisa Rute Agulhas, destacando, por exemplo, a apresentação de dois programas de prevenção primária da violência sexual contra crianças desenhados especialmente para o contexto da Igreja. Feitos em parceria com o ISCTE, estes programas dirigem-se a duas faixas etárias distintas (7-9 e 10-12 anos) e envolveram também catequistas, professores de Religião e Moral e membros do clero na revisão dos conteúdos, de modo a permitir a sua implementação em contexto eclesiástico. O Grupo VITA está também a organizar um congresso internacional sobre prevenção da violência sexual contra crianças, que decorrerá em 27 de novembro em Fátima.

Quanto aos processos de atribuição de compensação financeira às vítimas de abuso, a bola está agora do lado da Conferência Episcopal. Estará por dias a constituição da Comissão de Fixação de Compensação, com a nomeação de elementos por parte da CEP, das comissões diocesanas e da CIRP. De acordo com informações recolhidas pelo Observador, estará também atualmente em constituição o fundo que irá financiar estas compensações, e que será alimentado com contributos solidários das dioceses portuguesas e das várias congregações, ordens e institutos religiosos existentes no país. A CEP continua a apontar para o final deste ano a expectativa de conclusão do processo, esperando-se novidades ainda este mês de setembro.

*O nome é fictício para proteger a identidade da vítima.