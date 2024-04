Valores caso a caso, pedidos até dezembro e um fundo da Igreja. Nove perguntas e respostas sobre a compensação às vítimas de abusos

Na conferência de imprensa, o bispo foi também questionado sobre o que aconteceria caso uma vítima não concordasse com o valor atribuído. Ornelas explicou que o valor seria sempre definido no “diálogo” com as pessoas “que pedem esta reparação para as suas vidas”. Ainda assim, no limite, depois de passar pelas comissões diocesanas e pelo Grupo VITA, a “última palavra” na resolução de algum conflito vai caber à Conferência Episcopal, que é em última análise o organismo responsável por todo o processo.

Questionado sobre se esta comissão será mesmo independente (como a de Pedro Strecht) ou dependente da CEP (como a de Rute Agulhas), o bispo Ornelas salientou que será um grupo autónomo, com o objetivo de prestar uma “assessoria a um gesto que a CEP quer fazer”. Ou seja, os bispos valem-se de “uma comissão com gente competente” para os auxiliar a levar a cabo um projeto que pretende ajudar cada pessoa “a superar as suas dificuldades”.

Ainda assim, “nunca pode ser totalmente independente”, uma vez que caberá sempre à CEP, a entidade “que propôs este sistema”, a última palavra no caso de haver discordâncias.

E quem vai pagar a compensação?

Esta era uma das questões quentes de todo este debate. Em vários momentos, os bispos portugueses foram assinalando que, no caso de uma indemnização propriamente dita, caberia sempre ao autor do crime — ou seja, ao padre ou ao leigo ligado à Igreja que tivesse praticado os abusos — o pagamento do valor.

Contudo, havia questões sobre qual a responsabilidade moral da Igreja, como instituição que permitiu o alastramento destes crimes, que os encobriu em várias circunstâncias e que não garantiu uma verdadeira proteção aos menores.

Os bispos portugueses vêm agora clarificar que o pagamento destas compensações será assegurado pela Igreja e não imputado a pessoas individuais. Na assembleia desta semana, os bispos aprovaram por unanimidade a constituição de um fundo que terá o propósito de financiar as compensações. O fundo terá contributos de todas as dioceses portuguesas, na medida dos seus recursos.

José Ornelas explicou que não foram definidos, para já, contributos específicos de cada diocese, mas salientou que, para cada caso, haverá “uma responsabilidade direta da diocese a que diz respeito”. No entanto, “ninguém vai ficar fora disto porque a diocese não tem meios e foi deixada sozinha” — ou seja, todas as dioceses vão ser chamadas a contribuir para o fundo.

“É evidente que há dioceses que, pela sua dimensão, terão mais casos, mas também têm outras possibilidades. Mas o que nos interessa é o seguinte: é um projeto que é de toda a CEP, da Igreja em Portugal. Uma diocese com mais dificuldade de meios não vai ficar sozinha”, assinalou.

José Ornelas disse ainda que o fundo “pode ser aberto, não só às dioceses, mas a outras entidades que queiram colaborar”.

Todos os bispos concordaram?

No início da semana, o Jornal de Notícias dava conta de uma divisão existente entre os bispos portugueses sobre o projeto das compensações financeiras — e nem todos estariam de acordo com a existência de valores monetários. No final de contas, perante os jornalistas, tanto o porta-voz da CEP como o bispo José Ornelas enfatizaram que a aprovação do modelo foi feita por “unanimidade”.

Ornelas também não clarificou exatamente que modificações foram feitas ao mecanismo desde que o grupo de Rute Agulhas entregou a primeira versão da proposta, em fevereiro deste ano. Segundo Rute Agulhas, nessa altura foi entregue um documento com “possíveis critérios a seguir na atribuição de uma reparação moral, em termos financeiros, às vítimas de abuso sexual de crianças no seio da Igreja Católica em Portugal”.

Agulhas explicou ao Jornal de Notícias que os bispos enviaram uma contraproposta ao Grupo VITA na semana passada — e que o grupo voltou a enviar um novo modelo. Questionado pelos jornalistas, o bispo não deu detalhes sobre quais foram os pontos de discórdia e quais as modificações feitas neste processo.

O bispo acrescentou, por outro lado, que foram pedidos contributos não apenas ao Grupo VITA, mas também a outros especialistas — e foram analisados modelos implementados noutros países. O que está agora em cima da mesa, disse Ornelas, partiu de um “diálogo” entre os bispos e o Grupo VITA. “Não se trata de encontrar alternativas, mas de, numa situação tão complexa como esta, encontrar caminhos, ir integrando sensibilidades. Quando pensamos uma coisa destas, é no diálogo que encontramos este caminho.”