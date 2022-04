"Vivo com medo e quase todos os dias choro." Como a guerra na Ucrânia está a deixar-nos mais ansiosos

A guerra que agora invade televisões, jornais e estações de rádio pode ser uma fonte de grande ansiedade porque, em certa medida, é fácil identificarmo-nos com o conflito até pela proximidade: o cabeçalho noticioso “Guerra na Europa” faz agora parte dos nossos dias. Também a personalização é real: “E se fosse comigo?”. “Ainda que as pessoas sofram todas da mesma maneira [independentemente do local do conflito], é assustador quando sentimos as coisas mais perto. E como as sentimos mais perto, há muito maior cobertura, amplitude e continuidade.” Ricou refere ainda as conversas que começam a inundar o dia a dia sobre o que pode ou não faltar na sequência do conflito — a ONU já alertou para a crise global de alimentos e energia devido à guerra na Ucrânia —, o que faz com que quem seja mais ansioso dê por si a antecipar dificuldades.

Apesar da reação emocional poder ser “bem pior” para quem está na guerra do que para quem assiste à mesma à distância, a médica psiquiatra Maria João Heitor confirma que uma pessoa ansiosa pode estar a acompanhar a invasão com sofrimento: “Pode estar mais atenta e reativa às notícias que lhe chegam”.

“O meu problema com a guerra é que o meu filho está na Alemanha”, começa por explicar Maria Rodrigues, de 61 anos. A ideia de haver um só país entre Alemanha e Ucrânia (a Polónia, entenda-se) é fonte de ansiedade: “E se os mísseis falharem o alvo e atingirem a Polónia?” ou “E se a NATO intervir?” são perguntas que já lhe passaram pela cabeça num loop desenfreado. O mesmo loop que nos primeiros dias da guerra a impediam de dormir à noite. “Na primeira e segunda semana da guerra não preguei olho. Ia para a cama e estava constantemente a pensar no que podia acontecer ao meu filho.” Os cenários aterradores eram muitos: “E se ele não conseguir sair do país? E se os aviões não poderem voar?”. Nas inquietações noturnas, chegou a planear ir buscar o filho, mais a mulher deste e a filha ainda bebé, de carro. “Faço disparates na minha cabeça. Durante a noite é tudo pior.”