O que dizem os especialistas internacionais? O fim não está perto, a endemia é uma miragem e nada impede uma nova variante mais letal

Erradicar o SARS-Cov-2? Impossível

Por um segundo, vamos esquecer a evidência científica. O que diz o instinto a Monica Gandhi, física e professora de medicina na Universidade da Califórnia?

“Se tivesse de apostar, diria que a fase pandémica da Covid-19 acaba depois da vaga global de Ómicron, uma vez que tantas pessoas vão contactar com esta variante extremamente transmissível e o grau de imunidade da população será alto”, defende a norte-americana, filha de dois cientistas indianos. Mas isso, explica ao Observador, não significa que o vírus vá desaparecer. “Nunca conseguiremos erradicar a Covid-19 por causa dos seus reservatórios animais, por ter um longo período infeccioso, e porque as vacinas não conferem imunidade esterilizante.”

Há uma diferença entre prevenir doenças e prevenir infeções e as vacinas não são todas iguais. Algumas evitam que a doença se desenvolva, mas não impedem a infeção. Com outras, as de imunidade esterilizante, o vírus não consegue entrar no corpo e causar a infeção porque o sistema imunitário não o permite.

O palpite de Eyal Leshem sobre o futuro é semelhante, mas a Ómicron não pesa como variante para imaginar o final. “A pandemia não acaba, transforma-se em doença endémica. Pessoas vulneráveis serão protegidas por vacinas, e as restantes serão infetadas, talvez várias vezes, sendo expectável que os vírus em circulação causem doença cada vez menos severa à medida que a imunidade da população aumenta e mais pessoas são repetidamente infetadas.”

A fase endémica, argumenta, por seu turno, Monica Ghandi, significa que o vírus não ditará o nosso dia a dia, será controlado.

“Alguns vírus infetam mais os humanos durante a infância e as infeções subsequentes são mais leves. A Covid pode ser um desses vírus”, acrescenta o diretor do Centro de Medicina de Viagem e Doenças Tropicais de Israel. E recorda um pormenor importante: o vírus da Covid circula entre animais e terá sido através de um salto zoonótico (de animal para humano) que chegou até nós. “A Covid não desaparecerá completamente porque as vacinas não são efetivas na prevenção da doença e porque é uma infeção zoonótica (circula em animais). A maioria das infeções zoonóticas são difíceis de erradicar”, argumenta Eyal Leshem.

Copo meio cheio ou meio vazio. Ter Ómicron é bom?

“A Ómicron, com o seu extraordinário e sem precedentes grau de eficiência de transmissibilidade, vai acabar por apanhar quase toda a gente.” A previsão é de Anthony Fauci, diretor do Instituto Nacional de Alergia e Doenças Infecciosas (NIAID) e um dos mais importantes especialistas da área dos Estados Unidos. Foi dita a 12 janeiro, um dia depois de aquele país ter batido o seu número máximo de internamentos: 142.388 pessoas foram hospitalizadas em 24 horas, valor que supera o pico de 14 de janeiro do ano passado (142.315).

Ao contrário de Portugal, onde a taxa de vacinação é das mais altas do mundo, nos Estados Unidos a população completamente vacinada está nos 62%, enquanto que a dose de reforço chegou a 23% dos americanos. “Quem foi vacinado, e fez o reforço, vai estar exposto. Alguns, talvez muitos, serão infetados, mas muito provavelmente, com algumas exceções, vão sair-se razoavelmente bem no sentido de não serem internados ou morrer”. Já os não vacinados, previu Fauci, “vão sofrer o impacto do lado grave” desta vaga.