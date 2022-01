*Em atualização.

A Microsoft comprou a Activision Blizzard, uma das maiores empresas de videojogos do mundo. O negócio, que era dado quase como certo por órgãos de comunicação social como o Wall Street Journal, foi confirmado pela Xbox, a empresa de jogos da Microsoft, em comunicado. Negócio terá custado 68,2 mil milhões de dólares (cerca de 59,8 mil milhões de euros).

Today is a historic moment. We are excited to announce that the world-renowned franchises and talented people at @ATVI_AB will be joining Team Xbox!

Full announcement details here: https://t.co/RwF0QgXVwE pic.twitter.com/jIXuYCcndG

— Xbox (@Xbox) January 18, 2022