Von der Leyen, Ucrânia, Costa e as estreias patrióticas. Oito respostas sobre as primeiras decisões do novo Parlamento Europeu

Vem aí uma super-semana política no Parlamento Europeu. Úrsula Von der Leyen intensificou a campanha para uma reeleição na Comissão Europeia que é provável, mas não é certa. Roberta Metsola tenta também uma reeleição no Parlamento Europeu, que lhe pode dar uma longevidade histórica no cargo. No meio, António Costa vai a Estrasburgo reunir-se com os eurodeputados socialistas para lhes pedir que não rompam o acordo que lhe deu a presidência do Conselho Europeu.

Em pouco mais de 72 horas, às votações para as presidências da Comissão e Conselho Europeu ainda se juntará o debate e votação de uma resolução de apoio à Ucrânia. Chega e IL são dois estreantes esta terça-feira na sessão inaugural do novo Parlamento Europeu, que terá o primeiro dia do resto de um mandato de cinco anos.

Von der Leyen pode não ser eleita?

Se há algo que o falhanço do acordo de Osaka em 2019 ensinou é que, na Europa, nada é certo até estar fechado. Ursula von der Leyen faz parte da família europeia mais votada (o PPE), foi a mais votada indiretamente pelos eleitores (mesmo que ninguém ligue à lead candidate ou, em geral ao processo de spitzenkandidat) e, mais importante do que isso, passou no Conselho Europeu e no acordo para os top jobs fechado entre três das maiores famílias políticas.

Se a política fosse matemática, era fácil. Von der Leyen, cuja eleição vai decorrer na quinta-feira, 18 de julho, precisa de 361 votos. Ora, as três famílias que a escolheram – o PPE (188), os S&D (136) e o Renew (77) – têm, juntos, 401 deputados. Mas o voto é secreto e há muitos deputados nos três grupos que não morrem de amores por Von der Leyen, incluindo no próprio PPE. Durão Barroso, que enfrentou duas vezes os deputados, alertava para isso em declarações ao Politico: “Eles são realmente independentes quando o voto é secreto”.

Os portugueses são exemplos da resistência à antiga ministra da Defesa alemã. Marta Temido passou a campanha a criticar Von der Leyen (embora já tenha dito ao Expresso que não lhe “passa pela cabeça” furar o acordo) e João Cotrim Figueiredo disse na última quinta-feira no Parlamento Europeu que o voto dele, naquele momento, era não. E isso aconteceu depois de Ursula von der Leyen estar três horas reunida com os liberais. Aliás, a presidente da comissão tem tido essas reuniões com todos os grupos, mesmo naqueles em que sabe sabe que não terá nenhum voto: ainda esta segunda-feira, por exemplo, reuniu com o The Left, a esquerda europeia, onde estão os portugueses Catarina Martins (BE) e João Oliveira (CDU).

A operação de charme de Von der Leyen inclui vários contactos pessoais e a presidente da Comissão abdicou mesmo de participar na cimeira da NATO, em Washington, para seetal no trapézio de três famílias, tenta criar uma rede que lhe permita sobreviver em caso de alguns deputados roerem a corda (a estatística diz que no passado, em média, há 13% que votam ao contrário do acordo com o definido): falar com os Verdes (sempre são mais 53 deputados) e até com o próprio ECR, utilizando a tal ligação a Georgia Meloni que ainda irrita socialistas e liberais.

O que acontece se Von der Leyen não for eleita?

Seria um grande embaraço (para não dizer humilhação) para a própria, para o PPE e para o statu quo europeu. A não-eleição iria, desde logo, enfraquecer o eixo europeísta que, embora se mantenha muito maioritário, é pressionado por grupos que congregam anti-europeístas, eurocéticos e o eurozangados (só os Patriotas pela Europa e os conservadores do ECR têm, juntos, 162 eurodeputados – o que os tornaria no segundo maior grupo).

Se Von der Leyen não conseguir os 361 votos necessários, a bola volta a estar do lado do Conselho Europeu, que tem um mês para apresentar um novo candidato. Mas esta não-eleição seria um autêntico terramoto político. Até porque, desta vez, não há um plano B. No PPE, os outros nomes falados foram o primeiro-ministro grego Kyriákos Mitsotákis e o primeiro-ministro checo Andrej Plenković, mas também teriam uma vida difícil. Além disso, depois de um falhanço deste género, todos iam desconfiar de todos. Para já, apesar de haver algum risco, é preciso dizê-lo: o mais provável é Von der Leyen ser eleita. O PPE mantém a confiança em alta.