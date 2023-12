Como está perante jornalistas portugueses, começa por dizer: “Estão livres: não há nenhum Wagner em Portugal”. Mas logo acrescenta: “Mas há perto: há um que vive calmamente a algumas centenas de quilómetros da fronteira”. Trata-se de E. B. (o Observador opta por revelar apenas as iniciais do nome). Em pouco segundos, o major-general expõe no ecrã a vida deste combatente Wagner. Vive em Alicante, é natural do Azerbaijão, mas tem residência oficial na Rússia. Nos seus registos está uma morte por homicídio, da qual não foi condenado “porque os tribunais russos não conseguiram confirmar”.

A base de dados mostra que E.B. (placa de identificação número M1509) combateu e matou muita gente na Ucrânia em 2014 e na Síria em 2017 e, pelo menos em 2019, ainda tinha contrato com os Wagner. Apesar disso, vive tranquilamente em Espanha. Pelo menos por enquanto: “Na próxima segunda-feira vou enviar uma carta oficial à embaixada da Ucrânia em Espanha a informá-los de que há um terrorista a viver no país”, revela Ihor Huskov ao Observador. O “caçador” prefere lidar diretamente com serviços dos Estados, pois parece não confiar na “Interpol, que trabalha de maneira diferente”.

O objetivo de Ihor Huskov — neste como noutros casos que denuncia — é que “ele seja forçado a sair de Espanha”. Para o major-general, “não faz sentido que Espanha acolha refugiados ucranianos, mas também acolha um Wagner idiota”. Entre as informações que enviou para a embaixada estão dados sobre o paradeiro de E.B e também sobre a mulher dele e os filhos. “Este Wagner publica fotografias no Facebook e está num clube de combate em Alicante. Participa até em competições”, revela Huskov. Ao mesmo tempo, mostra uma coluna onde se veem as últimas aparições públicas de E.B.: “Olhem, a última luta dele foi a 12 de Abril de 2023, na zona de Valência”.

E.B. é só um de mais de 9.000 nomes que constam da base de dados. Incluindo os que já morreram. Yevgeny Prigozhin não está na lista, explica, porque “não é combatente”. Mas Dmitri UtkinDmitry Utkin é o fundador do grupo Wagner, que se chama assim porque era esse o seu nome de guerra. Foi o líder militar dos Wagner e terá morrido no mesmo avião privado que o CEO do grupo, Yevgeny Prigozhin. Antigo membro do GRU (Departamento Central de Inteligência do exército russo) era também conhecido pela simpatia pelas ideias da Alemanha nazi. está. A ficha, que mostra no computador, ocupa dezenas de páginas com informação sobre o médico, os filhos (conhecidos e desconhecidos) e sobre várias mulheres de Utkin. Fala da primeira mulher (a de Smoline), mas também de outras de que nunca ninguém ouviu falar: uma na Chechénia, e uma “amante” que trabalha na polícia em Lugansk.

Dmitri Utkin, um dos fundadores do grupo Wagner, morreu no mesmo dia em Yevgeny Prigozhin. Ambos estavam no avião que caiu entre Moscovo e São Petersburgo.

Foto: Alamy

A informação de que Utkin foi a Smoline, na Ucrânia, já depois da guerra no Donbass começar em 2014, é contestada por Ihor Huskov. “Os moradores estão enganados. Ele foi em 2013. Nós [os serviços secretos] até pensámos processar as pessoas que disseram isso na altura, porque o que queriam era desacreditar-nos”, lamenta. Huskov compromete-se a ceder toda essa informação ao Observador: “Ia publicar uma grande história no meu site, mas como ele morreu [no avião de Prigozhin] já não vou fazer”.

Durante anos, Ihor Huskov, que desempenhou as funções de alto funcionário do SBU, dedicou-se a investigar os Wagner. Fazia apresentações públicas (“até em Bruxelas”) sobre o grupo liderado por Prigozhin, mas deixou de confiar no sítio onde trabalhava. O “caçador de Wagners” explica agora ao Observador que se incompatibilizou com o então líder dos serviços secretos, Ivan BakanovO político e fundador do Servo do Povo — partido do atual Presidente ucraniano — foi o líder das secretas ucranianas entre 2019 e julho de 2022, altura em que o amigo de infância Volodymyr Zelensky o afastou do cargo por não conseguir impedir que o SBU tivesse funcionários russos infiltradas nos seus departamentos. , amigo de infância de Zelensky, que acabou demitido pela incapacidade de travar a infiltração de espiões russos nas secretas ucranianas.

Ihor Huskov saiu do SBU, a secreta ucraniana, e foi praticamente apagado do mapa. Eliminaram as apresentações públicas que fazia sobre os Wagner (mas que o major-general na reserva cedeu ao Observador) e até as fotografias de conferências públicas que tinha realizado. O Observador tentou aceder a links que sobrevivem na pesquisa do motor de busca, mas quando tenta abri-los o resultado é o mesmo: Erro 404. É preciso ir a sites noticiosos como o KyivPost ou a agência Reuters para conseguir ver relatos das conferências de imprensa e fotografias do major-general Huskov. Depois de a liderança do SBU ter mudado (Vasyl Malyuk substituiu Bakanov), a colaboração voltou e o antigo responsável da SBU já cede à secreta informações que considere úteis.

Além do manancial de informação que trouxe em discos rígidos e pens (pois tinha medo que “os infiltrados russos a apagassem”), Ihor Huskov continuou a recolher novos dados e prossegue o trabalho de investigação ao Grupo Wagner, colocando alguma dessa informação (para que as pessoas saibam que são vizinhos de combatentes de um “grupo terrorista”) em sites internacionais de denúncia que têm ONG por trás como o Myrotvorets. Questionado pelo Observador sobre se faz o trabalho sozinho, o major-general aponta para o filho, que está perto da maioridade, e diz: “Tenho aqui o meu funcionário”.

Parte do trabalho de pesquisa do “caçador de Wagners” é feito no Facebook, no Instagram, no TikTok ou no Telegram, juntando a experiência adquirida nas secretas com a agilidade do filho a lidar com redes sociais, que utiliza para encontrar combatentes “M”. Numa análise rigorosa às fotografias de potenciais combatentes Wagner, há elementos que ajudam muito à identificação.