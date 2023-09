Siga aqui o nosso liveblog da guerra na Ucrânia

O grupo Wagner está de volta à frente da batalha. São cerca de 500 os mercenários que saíram da Bielorrússia e voltaram a combater na Ucrânia, segundo o porta-voz do comando operacional do leste da Ucrânia.

Naquele que é o 581.º dia de guerra, um relatório de 47 páginas apresentado pela Ucrânia na reunião do G7, em agosto, comprovou que vários drones usados pela Rússia para combater são produzidos no Irão e têm componentes de países ocidentais. Foram pelo menos 52 os componentes eletrónicos produzidos por empresas ocidentais que os especialistas encontraram no modelo Shahed-131. E 57 as peças fabricadas por ocidentais presentes no Shahed-136.

