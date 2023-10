O prédio, de construção soviética, tem os dois pilares da entrada pintados com o azul e amarelo da bandeira ucraniana. Numa rua calma de Smoline, bem no centro da Ucrânia, onde a artilharia não chega e as sirenes não tocam, a vida segue normal, até uma mulher se aperceber da presença de jornalistas do Observador: “Saiam daqui, que ainda somos bombardeados“. Aquele não é um prédio qualquer, nem aquela é uma mulher qualquer. Zulka é antiga vizinha e melhor amiga de Lyudmila Utkina, mãe de Dmitri Utkin, o número dois e fundador do Grupo Wagner, que a ele deve o nome.

Passavam apenas três dias da notícia da morte de Utkin — que seguia a bordo do avião que caiu na região do Tver, na Rússia, ao lado Prigozhin — e Zulka é demasiado próxima da família para falar. É ela que, ainda hoje, faz a manutenção do apartamento onde Utkin cresceu e passou a adolescência, mandatada pela mãe do cérebro militar dos Wagner. Se o filho de Lyudmila Utkina, sua amiga, foi o terror da Ucrânia em Bakhmut, o seu filho defende as cores do pilar do prédio: combate do lado ucraniano.

Smoline não gosta do rótulo de “vila de Utkin“, mas com o início da guerra (de larga escala, em 2022) foram-se habituando. Afinal, o rosto do miúdo calado e bom no desporto começou a aparecer demasiado na televisão como o comandante militar do grupo Wagner. E, aí, as memórias avivam-se. A vizinha Tatiana Koliushko, diretora do centro cultural local, lembra-se bem de Dmitri Utkin, que descreve ao Observador como um “rapaz normal”, “muito bom aluno“, mas também “muito reservado” e, literalmente, com “poucos amigos”.

