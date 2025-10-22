‘WhatsApp interno’ do Governo não é usado e “não garantia segurança”. Tagline custou menos que o previsto mas pode ter sido “um desperdício”

Nasceu como um “sistema seguro de comunicações móveis nas áreas governativas”, ainda em 2022 no Governo socialista. Passados três anos, a Tagline não tem qualquer utilidade. “A plataforma não está em utilização”, diz ao Observador fonte oficial da Secretaria-Geral do Governo. Na semana passada, o ministro da Reforma do Estado, Gonçalo Matias, disse desconhecer a aplicação que ficou conhecida como o ‘WhatsApp interno’ do Governo, revelando “que neste momento o Governo não usa essa plataforma”.

A Tagline foi pensada para ser um sistema seguro para as comunicações de funcionários do Governo e utilizadores da rede informática do Executivo. Ou seja, para garantir que as comunicações via texto, voz e vídeo com informações sensíveis não ficavam desprotegidas. A existência deste sistema foi avançada primeiro pelo semanário Expresso, em 2023. Já na altura era mencionado que a app teria pouco uso entre os membros do executivo de António Costa.

A história deste sistema seguro começa ainda em 2022, com o financiamento a cargo do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR). Em novembro de 2022, uma nota no site Recuperar Portugal, dedicado ao programa PRR, anunciava que o CEGER tinha implementando “um sistema seguro de comunicações móveis para os funcionários do Governo utilizadores da rede”. Inscrito no projeto “Transição Digital na Rede Informática do Governo (RING)”, com um valor global de 12,78 milhões de euros, o ponto cinco menciona o desenvolvimento de um “sistema seguro de comunicações móveis seguras de voz, mensagens nas áreas governativas, destinado a viabilizar comunicações móveis seguras de voz, mensagens e vídeo, no valor de 1.600.000 euros”.

Portal da Transparência

O desenvolvimento da Tagline ficou, afinal, abaixo deste valor. “Em 24 de agosto de 2022 foi celebrado um contrato entre o Estado Português, através do então Centro de Gestão da Rede Informática do Governo (CEGER), e a empresa IP Telecom – Serviços de Telecomunicações, S.A., para a aquisição de um Sistema Seguro de Comunicações Móveis do Governo – aplicação Tagline, pelo preço contratual de 652.500,00€, acrescido de IVA”, revela fonte oficial da Secretaria-Geral do Governo, após terem sido contactados tanto o Ministério da Reforma do Estado como o Ministério da Presidência.

O contrato “foi celebrado pelo prazo de três anos, tendo terminado a sua vigência em 23 de agosto de 2025”. Fonte da Secretaria-Geral do Governo refere que a app “não está em utilização” e diz que, “até fevereiro de 2025” a aplicação “não garantia a segurança das comunicações, por ausência da devida certificação, o que só se efetivou já durante o XXIV Governo Constitucional [primeiro Governo de Luís Montenegro], escassos meses antes da cessação do contratual”. Não são adiantadas informações adicionais sobre as razões para a não utilização da app.

O Observador contactou o Gabinete Nacional de Segurança (GNS), que assegura a certificação de equipamentos em Portugal do ponto de vista da segurança. Até ao momento, não foi possível obter respostas às questões colocadas. Segundo um dos relatórios de acompanhamento do PRR, o GNS esteve também envolvido nos trabalhos ligados ao sistema seguro, participando em reuniões com a Comissão de Acompanhamento.

Contactada, a IP Telecom, responsável pelo desenvolvimento da app, remeteu esclarecimentos para o Governo. O Portal da Transparência enumera diversos fornecedores para o projeto RING, atribuindo um valor contratado de 652,5 mil euros à IP Telecom, coincidente com o valor da resposta da Secretaria-Geral do Governo. Porém, o portal não avança mais detalhes sobre os serviços prestados neste contrato.

A operacionalização do sistema ficou a cargo do Centro de Gestão da Rede Informática do Governo (CEGER). Um organismo que foi extinto no fim de outubro de 2024, no âmbito da reforma da Administração Pública (AP). As funções do CEGER transitaram para a Secretaria-Geral do Governo, com a extinção do CEGER a ficar formalizada num decreto-lei de 28 de novembro de 2024.

Apesar de haver escassas menções ao nome Tagline, é ainda possível encontrar um site dedicado à app, ainda que com informação mínima sobre a plataforma. “O Tagline Messenger é uma ferramenta de comunicação interna para um grupo de utilizadores específico fechado. Para mais informação, por favor contacte o CEGER”, surge numa mensagem em inglês. A mesma ligação também permite aceder a contactos de apoio técnico, alertando que, “em caso de questões técnicas, por favor contacte o seu supervisor ou a área de serviço do CEGER”, remetendo para um email com o domínio ceger.gov.pt e para um número de telefone de apoio.

O Observador endereçou questões ao Ministério da Presidência sobre o que aconteceu à app com a extinção do CEGER e sobre a questão do suporte técnico. Não foi possível obter respostas a estas questões em concreto.

Projeto de transição digital na rede informática do Governo tem valor total de 12,78 milhões ↓ Mostrar ↑ Esconder O desenvolvimento de um sistema seguro de comunicações móveis para o Governo é apenas uma das medidas de um projeto maior na área da transição digital, com apoio do PRR. Segundo a página do projeto no Portal da Transparência, está previsto um financiamento não reembolsável de 12,78 milhões de euros para a administração pública digital. Até ao momento, foram pagos 8,46 milhões de euros. Além do tal sistema seguro, o projeto prevê o “rejuvenescimento das infraestruturas tecnológicas da rede informática do Governo (RING)”, com um valor de 5,5 milhões de euros. Esta área inclui a “proteção firewall; computação, armazenamento e backup; telefonia VoIP; videoconferência e ecossistema aplicacional e cloud”. A segunda dimensão, com um valor de 400 mil euros, dedica-se à “capacitação dos trabalhadores do CEGER”. A terceira área centra-se na “evolução das infraestruturas tecnológicas da RING”, sendo mencionado o “ecossistema OutSystems, SmartLegis, ConsultaLex, Intranet do Governo, Gestão documental e SmartDocs e sistema de proteção de informação e certificação eletrónica, com um total de 4,8 milhões de euros. Por fim, ainda no âmbito do robustecimento da RING, há um montante de 500 mil euros para um “sistema de multimédia integrado do Governo e disponibilização de conteúdos” para o “desenvolvimento e implementação de novos sistemas de e-learning [aprendizagem eletrónica] e multimédia”.

Mário Campolargo, ex-secretário de Estado da Digitalização, “espantado” com declarações de Gonçalo Matias

Em 2023, Mário Campolargo foi um dos defensores da Tagline. O então secretário de Estado para a Digitalização e Modernização Administrativa, cargo que ocupou entre 2022 e 2024, chegou a dizer no Parlamento que não dispensava o ‘WhatsApp do Governo’ para comunicar. “Eu não comunico de outra maneira quanto os assuntos são absolutamente importantes e institucionais senão pela Tagline”, declarou em novembro de 2023.

Contactado pelo Observador sobre o facto de o sistema não estar a ser usado pelo atual executivo, Mário Campolargo respondeu com uma declaração por escrito. “Em primeiro lugar, manifesto o meu espanto face às declarações do senhor ministro, uma vez que o serviço existe, encontrava-se em pleno funcionamento no XXIII Governo e todos os dossiês relevantes ficaram devidamente identificados na pasta de transição desse Governo”, diz.

Concretamente sobre a aplicação Tagline, Campolargo fala numa “ferramenta desenvolvida no âmbito do PRR, para servir como plataforma de comunicação interna do Governo, sendo especialmente importante em situações que exigem elevados níveis de confidencialidade e segurança”.

O ex-secretário de Estado lembra que a Tagline “foi concebida tendo em conta o aumento das ameaças de ciberataques às comunicações intragovernamentais, motivados por razões políticas ou económicas”. Dá como exemplo os “múltiplos exemplos de phishing ou malware enviados através de aplicações comerciais, que podem permitir a captura de credenciais ou a extração de informação confidencial por via de dispositivos comprometidos, como computadores portáteis ou telemóveis de responsáveis governamentais sem proteção adequada”.