1 O que é a insuficiência cardíaca? É uma doença grave e crónica que não tem cura. Caracteriza-se pela incapacidade do coração em bombear o sangue para o corpo na quantidade necessária ou de relaxar e receber o sangue novamente para ser oxigenado nos pulmões e voltar a fazer o circuito normal — essencial para fornecer os nutrientes e o oxigénio necessário para o bom funcionamento do organismo.

2 É grave? O que provoca no nosso corpo? A insuficiência cardíaca pode provocar várias complicações. “Alterações na função renal e hepática [fígado], arritmias, formação de coágulos sanguíneos, que podem levar a embolia pulmonar ou a acidentes vasculares cerebrais (AVC)”, diz a cardiologista Maria José Rebocho. Pode ainda ser responsável por edema pulmonar (excesso de líquido nos pulmões). Na prática, a insuficiência cardíaca acaba por ser responsável por mais mortes do que alguns tipos de cancro. Pode ainda levar a hospitalização.

3 Quais os sinais de alerta? Tonturas, desmaios, cansaço diferente do habitual – que começa a impossibilitar tarefas do dia a dia, como tomar banho ou vestir-se – e inchaço nas pernas devem ser valorizados e motivar uma ida ao médico. “Mas é difícil para as pessoas valorizarem o cansaço extremo”, explica Maria José Rebocho. “Até porque a dificuldade em respirar também pode ser associada a outras doenças respiratórias.” Sentir o coração a bater mais rapidamente de forma permanente pode ser um sinal de que este órgão “está a tentar compensar a incapacidade de contração para bombear o sangue”.

4 Como se faz o diagnóstico da insuficiência cardíaca? "Há uma percentagem muito elevada de pessoas cujo primeiro diagnóstico é feito numa ida à urgência, numa fase já muito descompensada", alerta Maria José Rebocho. A "porta de entrada" destes doentes deverá ser feita, idealmente, através da medicina geral e familiar. Existe uma análise ao sangue muito importante para avaliar a insuficiência cardíaca, a NTproBNP, que ainda não é comparticipada pelo SNS e que consegue diagnosticar a doença de forma rápida e eficaz. "Se a análise for negativa, os sintomas não são de uma possível insuficiência cardíaca, o que faz com que o médico possa avaliar outras hipóteses. Se for positiva, deve então orientar e pedir exame específico, ecocardiograma com doppler, que ajuda a diferenciar o diagnóstico", explica a cardiologista.

5 Quais os fatores de risco? Além da idade e da hereditariedade, fatores de risco que não podem ser modificados, as grandes causas que levam a que o coração tenha problemas na sua contração “são as doenças das artérias coronárias e uma pressão arterial elevada que não foi devidamente controlada e que leva ao esforço do coração durante anos e anos”, diz Maria José Rebocho. Mas existem outros fatores de risco: Tabaco;

Álcool;

Diabetes;

Obesidade;

Sedentarismo.

6 Como se trata a insuficiência cardíaca? Apesar de não ter cura, nos últimos anos têm surgido mais formas de tratamento, que além de melhorarem os sintomas, têm também impacto na qualidade de vida. Normalmente, a medicação é prescrita para tratar os sintomas e para modificar o percurso da doença, diz Maria José Rebocho. “Um dos medicamentos adequa-se aos dois tipos de insuficiência cardíaca e é um diurético [para aumentar o volume de urina ajudando a eliminar o excesso de líquidos no organismo]. E há dois medicamentos específicos cuja função ajuda a melhorar a contração do coração e outro (betabloqueante) que ajuda na diminuição da taquicardia e da frequência cardíaca do doente.” Segundo as recomendações científicas, “sempre que há o diagnóstico e a indicação para a toma da medicação, esta deve ser logo iniciada com doses progressivas que vão sendo ajustadas conforme o doente vai sendo acompanhado”. Alguns centros de saúde trabalham também com Clínicas de Insuficiência Cardíaca, geridas por especialistas em Medicina Interna e Cardiologia.

7 Que apoio dão essas clínicas de insuficiência cardíaca aos doentes? Nestas clínicas, essenciais no seguimento destes doentes, “as pessoas podem fazer medicação pela veia para melhorar a contração do coração ou a libertação de líquidos”, diz Maria José Rebocho. Os enfermeiros ajudam também a verificar se os doentes tomam corretamente a medicação e tiram dúvidas e dão explicações sobre alimentação e exercício físico mais recomendado. Podem também ter o apoio de assistentes sociais, nutricionistas e psicólogos e orientar os doentes à distância, através de um contacto telefónico direto, quando surgem dúvidas”.

8 Que cuidados devem ter os doentes? Os doentes devem seguir estilos de vida saudáveis: Ter uma alimentação saudável com especial atenção ao consumo de sal. Recomenda-se que não comam fritos, comam mais peixe e sigam a dieta mediterrânica; Exercício físico moderado regular. A Associação de Apoio aos Doentes com Insuficiência Cardíaca (AADIC) tem uma aula online gratuita uma vez por semana para os seus associados através da plataforma Teams; Controle de peso regular; Não fumar e não beber álcool; Não interromper a medicação. Uma das causas principais da descompensação da doença é a toma inadequada e a interrupção dos medicamentos. “Por cada internamento por descompensação, a situação clínica do doente vai-se agravando e é isso que é preciso evitar”, explica a cardiologista Maria José Rebocho.