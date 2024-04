Um vídeo de André Ventura a aconselhar o investimento em ações da Galp está a circular nas redes sociais, com as promessas de que se trata de uma “oportunidade” de os portugueses se “livrarem de problemas financeiros” e construirem um “futuro estável” para a família.

“Caros residentes de Portugal, estou pronto para vos apresentar um programa lucrativo que vos dá a oportunidade de se livrarem de problemas financeiros e criarem um futuro estável para vocês e para a vossa família. Se comprar ações da Galp a partir de 250 euros, o rendimento potencial pode atingir os cinco mil euros e até ultrapassar este valor”, pode ouvir-se no vídeo, em que é dito mais: “Esta é a oportunidade de resolver todos os seus problemas financeiros, garantir a estabilidade e prosperidade não só para si, mas também para a sua família.”

De facto, as imagens são do presidente do Chega, durante uma entrevista ao semanário Novo, mas tudo o resto é falso. A voz que é possível ouvir não pertence a André Ventura e, portanto, o líder do Chega não fez nenhum tipo de aconselhamento para a compra de ações da empresa Galp nem anunciou que essa era a forma de os portugueses porem fim a problemas financeiros.

Questionado pelo Observador, fonte oficial do partido referiu se trata “naturalmente de uma manipulação de um vídeo de uma entrevista a um órgão de comunicação social” e avançou que o partido está a preparar uma queixa à Polícia Judiciária contra os autores da “infâmia”.

Desta forma, a imagem do presidente do Chega, muito conhecida nas redes sociais, foi usada de forma fraudulenta, para que o internauta que fosse confrontado com o vídeo pensasse que Ventura estava a aconselhar a compra de ações e a alegar que essa era a solução para os portugueses.

Esta não é a primeira vez que a imagem de Ventura é usada na internet de forma fraudulenta. Há um ano, várias imagens de André Ventura associadas a títulos polémicos, que começaram a aparecer em forma de anúncios publicitários na internet, levavam os utilizadores a uma página fraudulenta com promessas de que se tornariam milionários.

Na altura, também em declarações ao Observador, André Ventura garantiu que iria denunciar o esquema à Polícia Judiciária e ao Ministério Público. “É intolerável usar figuras públicas para fins de aproveitamento pessoal e intenções claramente fraudulentas”, referiu na altura.

Conclusão

Além de ser perfeitamente percetível que a voz ouvida no vídeo não é a de André Ventura, o Chega confirmou ao Observador que se trata de uma “manipulação” de imagens que foram retiradas de uma entrevista a um órgão de comunicação social, neste caso ao semanário Sol. Neste seguimento, o partido referiu também que vai avançar com uma queixa contra os autores por considerar que está em causa uma “infâmia”.

Assim, de acordo com o sistema de classificação do Observador, este conteúdo é:

ERRADO

No sistema de classificação do Facebook, este conteúdo é:

FALSO: As principais alegações do conteúdo são factualmente imprecisas. Geralmente, esta opção corresponde às classificações “falso” ou “maioritariamente falso” nos sites de verificadores de factos.

NOTA: este conteúdo foi selecionado pelo Observador no âmbito de uma parceria de fact checking com o Facebook.