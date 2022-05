Nas redes sociais circula uma imagem de um alegado anúncio da Coca-Cola, feito para os Jogos Olímpicos de 1936, que se realizaram em Berlim. “Um povo, um império, uma bebida, é Coca-Cola!”, lê-se na imagem (uma tradução livre de “Ein Volk, Ein Reich, Ein Getränk, Coke ist es”), que tem no fundo uma águia nazi.

O slogan efetivamente remete para o lema nazi “Um povo, um império, um Líder!”. Mas será um anúncio verdadeiro? O Observador contactou a Coca-Cola Portugal para verificar a veracidade da imagem, mas até ao momento não obteve resposta. No entanto, de acordo com o site Check Your Fact, esta foi uma de mais de 400 obras que fizeram parte de uma exposição, que teve lugar em Londres em 2004, em que foi pedido a artistas que criassem anúncios da Coca-Cola com o tema da Alemanha nazi. A informação foi confirmada ao site Snoopes pelo autor da fotografia que consta da publicação partilhada nas redes sociais.

“Esta exposição é feita sem o consentimento da Coca-Cola. As obras não são anúncios originais utilizados pela Coca-Cola na Alemanha nazi — bom, um ou dois podem ser anúncios da Coca-Cola, mas foram voluntariamente alterados”, lê-se no comunicado de imprensa da exibição.

Na altura da exposição, a Coca-Cola assumiu que operou na Alemanha durante o regime nazi, mas negou qualquer simpatia pelo mesmo, lê-se no jornal britânico Independent.

Apesar destas informações, há vários indícios na imagem que põem desde logo em causa a sua veracidade. A frase “Coke is it” — “Coke ist es!” traduzido para alemão —, que só começou a aparecer nos anúncios da bebida em 1982 e o símbolo de marca registada, que no anúncio em causa parece estar junto ao nome da bebida, só começou a fazer parte do logo da Coca-Cola nos anos 50, segundo o livro “Warman’s Coca-Cola Collectibles: Identification and Price Guide”.

Conclusão

A imagem que consta da publicação partilhada nas redes sociais não é um anúncio verdadeiro da Coca-Cola, mas sim uma obra criada especificamente para uma exposição, em 2004, que incentivou a produção de anúncios da bebida norte-americana com o tema da Alemanha nazi.

Assim, de acordo com o sistema de classificação do Observador, este conteúdo é: