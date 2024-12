Circula nas redes sociais a informação de que o ator Jason Momoa (Aquaman, Guerra dos Tronos) vai deixar os Estados Unidos e desistir de um filme após a vitória do republicano Donald Trump nas eleições norte-americanas. Em várias publicações, o ator é citado a dizer: “Não posso ficar aqui”.

O texto continua: “Jason Momoa abandona o projeto de Minecraft após a controvérsia da onda vermelha”. A expressão “onda vermelha” refere-se ao resultado das eleições norte-americanas a 5 de novembro. Os termos “estado vermelho” e “estado azul” (“red state” e “blue state”, em inglês, respetivamente) identificam os estados que votam consistentemente no mesmo partido político — os estados vermelhos votam no Partido Republicano, enquanto os estados azuis votam no Partido Democrata.

No entanto, não há qualquer evidência que prove que Jason Momoa vai abandonar os EUA na sequência do resultado eleitoral que deu a vitória ao Partido Republicano. Momoa não fez qualquer declaração à imprensa sobre a sua alegada saída dos EUA, nem publicou nada sobre a matéria nas suas redes sociais. A alegação terá origem em conteúdos satíricos, mas essa informação acabou por deixar de ser referida nas publicações que reproduziram esse conteúdo.

Já sobre o filme mencionado, de acordo com o perfil de Momoa no IMDB, Um filme Minecraft está em pós-produção e deve ser lançado em 2025. Até à data de publicação deste artigo, o ator permanece no elenco do filme e não houve qualquer anúncio de retirada, nem nas redes sociais do filme nem por parte da Warner Bros. Entertainment, que está a distribuir a obra.

Aliás, Momoa fez uma publicação sobre o filme no Instagram a 19 de novembro, duas semanas após a realização das eleições que deram a vitória a Donald Trump.

Conclusão

Não há provas de que Momoa tenha dito que deixaria os EUA e que abandonaria o filme Minecraft após o resultado das eleições norte-americanas que deram a vitória a Donald Trump.

Assim, de acordo com o sistema de classificação do Observador, este conteúdo é:

ERRADO

No sistema de classificação do Facebook este conteúdo é:

FALSO: as principais alegações do conteúdo são factualmente imprecisas. Geralmente, esta opção corresponde às classificações “falso” ou “maioritariamente falso” nos sites de verificadores de factos.

NOTA: este conteúdo foi selecionado pelo Observador no âmbito de uma parceria de fact checking com o Facebook.