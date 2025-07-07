A famosa guerra dos “12 dias” — assim apelidada por Donald Trump — entre o Irão e Israel começou na madrugada de dia 13 de junho, com ataques israelitas a alvos militares e uma central nuclear em Teerão (capital iraniana). O conflito escalou, e ainda antes do rápido cessar fogo, os Estados Unidos participaram nos ataques às três principais centrais nucleares do irão, nas primeiras horas do dia 22 de junho. O objetivo seria destruir o programa nuclear iraniano, o que ainda não pode ser verificado. Por exemplo, um relatório preliminar dos serviços secretos dos Estados Unidos revelou que os ataques apenas atrasaram o programa e não o destruíram (algo que foi categoricamente negado pela Casa Branca).

Durante a guerra “dos 12 dias”, Telavive e Teerão trocaram bombardeamentos que provocaram centenas de vítimas. Dados recolhidos pela Aljazeera mostram que do lado iraniano morreram 610 pessoas e do lado israelita morreram 28 pessoas (90% dos ataques iranianos contra Israel foram intercetados, de acordo com as Forças de Defesa de Israel).

O Irão chegou mesmo a atingir uma base militar norte-americana no Qatar, sem fazer vítimas. Depois, veio o anúncio de um cessar fogo.

Mas a guerra continua a ser um dos temas nas redes sociais. Há publicações que acusam Benjamin Netanyahu de fugir para a Grécia durante a guerra com o Irão. “Netanyahu fugiu para a Grécia e deixou seu povo levando míssil do Irão. Israel está usando seu próprio povo de escudo humano nesta guerra.”

Em causa, um vídeo partilhado lido por um homem em português do Brasil que faz várias acusações ao regime de Telavive. Mas foquemo-nos nesta: Netanyahu fugiu para a Grécia durante os ataques iranianos?

Há de facto notícias de 13 de junho, o dia a seguir à primeira troca de ataques entre Israel e o Irão, que colocam o avião “Wing of Zion” em Atenas. “Wing of Zion” é o principal avião de transporte das mais altas entidades do Estado israelita, como por exemplo o Presidente e o primeiro-ministro do país. Apesar de ser o avião que transporta oficialmente Benjamin Netanyahu durante visitas de Estado, nenhuma das notícias que dá conta da aterragem do avião — pouco depois do início da guerra dos 12 dais — refere a presença de Netanyahu a bordo.

Aliás, a CNN grega cita mesmo fontes do ministério grego dos Negócios Estrangeiros que garantem que o único passageiro a bordo era Noam Katz, o embaixador israelita na Grécia (e não Benjamin Netanyahu).

Fora essa viagem do avião estatal “Wing of Zion”, não há qualqueis notícias de fontes fidedignas que sugiram que Netanyahu não esteve em Israel durante os ataques iranianos. Aliás, nas redes sociais oficiais do primeiro-ministro de Israel podem encontrar-se várias fotografias de Netanyahu em Israel durante a guerra dos 12 dias, incluindo em várias conferências de imprensa ou reuniões com o seu gabinete, como esta se que se seguiu ao ataque norte-americano contra o Irão.

Prime Minister Benjamin Netanyahu: “President @realDonaldTrump and I often say: ‘Peace through strength.’ First comes strength, then comes peace. And tonight, @POTUS Trump and the United States acted with a lot of strength.” pic.twitter.com/dqho3CJS1C — Prime Minister of Israel (@IsraeliPM) June 22, 2025

Conclusão

Consegue perceber-se a origem das publicações. Há de facto notícias (apesar de muito escassas e nenhuma delas israelita) que dão conta de um avião oficial do Estado de Israel em Atenas, logo a seguir ao início da troca de ataques entre Israel e o Irão. Mas essas mesmas notícias não só não mencionam o nome de Benjamin Netanyahu como asseguram que havia apenas um outro tripulante a bordo: o diplomata israelita na Grécia.

Além disso, recorrendo às redes sociais do próprio Netanyahu, podemos ver várias visitas, conferências de imprensa e reuniões que colocam o primeiro-ministro israelita em Israel durante a guerra dos doze dias. Aliás, este nem é a primeira vez que Netanyahu é acusado de fugir e procurar abrigo enquanto Israel é atacada.

Assim, de acordo com o sistema de classificação do Observador, este conteúdo é:

ERRADO

No sistema de classificação do Facebook, este conteúdo é:

FALSO: As principais alegações do conteúdo são factualmente imprecisas. Geralmente, esta opção corresponde às classificações “falso” ou “maioritariamente falso” nos sites de verificadores de factos.

NOTA: este conteúdo foi selecionado pelo Observador no âmbito de uma parceria de fact checking com o Facebook.