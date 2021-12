Uma fotografia com o primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, a ser vacinado viralizou nas redes sociais. Aquilo que podia ser uma imagem perfeitamente normal em tempos de pandemia acabou por transformar-se em mais um caso de manipulação de informação. Surge numa altura em que o atual chefe do governo britânico está envolto em polémica depois de ter sido apanhado, alegadamente, a não cumprir as restrições sanitárias que impôs nesta altura, com o crescimento dos casos de Covid-19 graças à variante Omicron. Ainda assim, todas as publicações com esta imagem são falsas.

Ora, analisando só a imagem, não se consegue perceber se a profissional de saúde está, de facto, a inocular Boris Johnson com uma agulha que ainda se encontra protegida. Certo é que, ao se pesquisar pela fonte da fotografia, percebe-se que tem uma informação verdadeira: o líder do executivo britânico tomou a dose de reforço no passado dia 2 de dezembro deste ano. Para comprar que a publicação é falsa, basta analisar outras imagens semelhantes na fonte correta. Por exemplo, na plataforma Flickr percebe-se que Boris Johnson foi corretamente vacinado.

Por outro lado, se a pesquisa for feita em bancos de imagens ou em meios de comunicação social, como a Associated Press, o resultado é sempre o mesmo: Boris Johnson foi vacinado como tantos outros milhares de cidadãos já foram. Mas, caso as dúvidas persistam, basta olhar para o registo em vídeo do momento.

O jornal britânico The Sun, por exemplo, captou esse mesmo momento ao ponto de se ver a enfermeira a introduzir a vacina no braço do primeiro-ministro britânico. A tal capa de proteção, que tem uma cor azul, é, tal como relatado por diferentes fact-checks, uma peça que liga a seringa à agulha. Essa é, pelo menos, a informação que está nas diretrizes ligadas à área dos laboratórios e das farmácias da Universidade de Farmácia Carolina Eshelman.

Conclusão

Não é verdade que Boris Johnson tenha sido inoculado com uma agulha que ainda tinha a capa de proteção. Trata-se, por isso, de uma manipulação de informação que pod ser facilmente desmontada consultado os vários fact-checks feitos sobre a publicação mas também as imagens reais. Numa captação, em vídeo, feita pelo jornal britãnico The Sun, percebe-se que, de facto, o primeiro-ministro britânico foi corretamente inoculado com a terceira dose de vacina contra a Covid-19.

