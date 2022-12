Um vídeo a circular nas redes sociais mostra um homem a despejar refrigerante dentro de copos de diferentes tamanhos de uma cadeia de fast food (McDonald’s) e a conclusão é a de que todos os copos levam exatamente a mesma quantidade de bebida, independentemente do tamanho. Esta situação poderia sugerir que quando um consumidor adquire o copo de maiores dimensões estaria a ser enganado.

O vídeo foi originalmente publicado na rede social TikTok, e posteriormente foi partilhada uma segunda versão no Facebook. Ao analisar esta versão, o processo não é mostrado na íntegra. No entanto, a mesma versão termina com um frame que só é possível ler ao colocar o vídeo em pausa, mas no qual pode ler-se “Este vídeo é apenas uma brincadeira! Não acredite em tudo o que vê na Internet”.

Mas, ao visitarmos o local de origem do vídeo, o perfil de TikTok do utilizador “Victor Dias TV” encontramos uma versão mais extensa do vídeo. Na parte final, o próprio autor explica que era tudo uma brincadeira, mostra que os copos já tinham refrigerante no seu interior e assume ainda que o vídeo recebeu alguns cortes na edição.

Conclusão:

A cadeia de fast food McDonald’s não enganou os consumidores no tamanho dos copos. Os mesmos levam diferentes quantidades de bebida em função do tamanho. O vídeo em questão é uma brincadeira, assim assumida pelo próprio autor.

Assim, de acordo com o sistema de classificação do Observador, este conteúdo é:

ERRADO No sistema de classificação do Facebook este conteúdo é: FALSO: as principais alegações do conteúdo são factualmente imprecisas. Geralmente, esta opção corresponde às classificações “falso” ou “maioritariamente falso” nos sites de verificadores de factos. NOTA: este conteúdo foi selecionado pelo Observador no âmbito de uma parceria de fact checking com o Facebook.