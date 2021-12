Uma fotografia começou a circular a 29 de novembro onde se via um alegado supermercado com uma espécie de muro gradeado. “Na Alemanha estão a separar os vacinados dos não vacinados no supermercado.” Trata-se, no entanto, de uma publicação falsa.

Este gradeamento, envolto em plástico, parece estar, de facto, a separar as pessoas dentro de um supermercado. Mas, utilizando a ferramenta de identificação de imagens Google Images, percebe-se que, primeiro, esta publicação já foi desmentida; e, depois, que não existe nenhum muro a separar vacinados de não vacinados nos supermercados alemães.

Na verdade, esta fotografia foi tirada na Roménia, mais precisamente em Râmnicu Sarat, e não em Berlim, na Alemanha. Foi usada como medida de prevenção do governo para prevenir que as pessoas sem certificado digital de vacinação utilizem outras lojas de um centro comercial além das que vendem bens de primeira necessidade como produtos alimentares. A imprensa romena também noticiou este episódio, bem como fact-checkers alemães.

Consultando as normas sanitárias daquele país, percebe-se que, desde outubro de 2021, é obrigatório mostrar o certificado digital de vacinação (ou certificado verde, no caso romeno) para aceder a centros comerciais. Para ter acesso a estes espaços comerciais, é necessário que tenha sido vacinado há mais de dez dias.

Contudo, existem exceções a esta regra: supermercados e farmácias. As informações disponíveis esclarecem ainda que pessoas não vacinadas (com teste negativo à Covid-19) – ou que recuperaram da doença entre o 15º dia e 180º dia após o teste negativo – também podem ter acesso a um certificado digital. Além disso, é possível realizar um teste rápido de antigénio com até 48 horas de antecedência ou dispor de um teste PCR negativo feito até 72 horas antes.

Ainda assim, segundo os meios de comunicação social da Roménia, surgiu um coro de críticas a esta medida. Foi até pedido um boicote aos centros comerciais que optassem por esta medida. No passado dia 14 de dezembro, o Observador fez um fact-check a uma publicação semelhante, considerando-a como falsa.

Conclusão

Não é verdade que na Alemanha os vacinados e não vacinados estejam a ser separados “por um muro de plástico” cada vez que vão aos supermercados. A imagem visível na publicação diz respeito a uma medida que está a ser implementada na Roménia, mas que tem contornos diferentes daqueles que são apresentados no post: quem não tiver sido vacinado contra a Covid-19 só pode aceder a espaços comerciais se apresentar certificado digital de recuperação ou um teste negativo. Mas a regra não se aplica no acesso a bens de primeira necessidade nem a farmácias.

Segundo a classificação do Observador, este conteúdo é:

ERRADO