A entrega do Prémio Nobel da Paz à líder da oposição ao regime venezuelano, María Corina Machado, continua a motivar vários comentários nas redes sociais, meses depois da entrega do galardão. Nas redes sociais, circulam publicações que indicam que o Comité Nobel está a ponderar retirar a distinção à dissidente política.

María Corina Machado entregou a medalha do Nobel da Paz a Donald Trump quando visitou o Presidente norte-americano em Washington em meados de janeiro, já com Nicolás Maduro preso. A venezuelana fê-lo como um “sinal” de irmandade entre os “Estados Unidos, o povo dos Estados Unidos, o povo da Venezuela na luta pela liberdade contra a tirania”.

Em entrevista ao Observador, RTP1 e TVI, María Corina Machado assinalou também que ainda não tinha encontrado “um único venezuelano” que se tenha sentido “ofendido” com a entrega da medalha a Donald Trump.

Nas redes sociais, alguns utilizadores destacam que a retirada do galardão seria algo “inédito” na História. Um utilizador comenta que apoia a iniciativa e seria uma “humilhação autoinfligida” a María Corina Machado. “Mas sim, podem apagar o nome dela do seu registo”, frisou, tendo previsto que, se isso acontecesse, “as cabeças de júris” teriam “de rolar no Comité”.

Porém, não existe nenhum comunicado oficial sobre o assunto. Publicamente, o Comité Nobel nunca expressou — em nenhuma fonte credível — que estaria a ponderar retirar o galardão a María Corina Machado.

Horas antes de María Corina Machado ter entregado a medalha do Prémio Nobel da Paz (galardão que Donald Trump nunca escondeu que queria ganhar), o Comité Nobel emitiu uma nota nas redes sociais para esclarecer o assunto.

Lembrando os princípios que fundaram a entrega de prémios, o Centro do Nobel da Paz assegurou que “uma vez que o Prémio Nobel é anunciado, não pode ser revogado, partilhado ou transferido para outros”. “A decisão é final e perdura para sempre.”

O Comité Nobel aclarava que a medalha que os vencedores ganham pode “trocar de proprietário”, tal como María Corina Machado fez — ofereceu-a a Donald Trump. “Mas o título de um laureado com o Prémio Nobel da Paz não pode” mudar de mãos.

The #NobelPeacePrize medal. It measures 6.6 cm in diameter, weighs 196 grams and is struck in gold. On its face, a portrait of Alfred Nobel and on its reverse, three naked men holding around each other’s shoulders as a sign of brotherhood. A design unchanged for 120 years. Did… pic.twitter.com/Jdjgf3Ud2A — Nobel Peace Center (@NobelPeaceOslo) January 15, 2026

Conclusão

O Comité Nobel nunca declarou que vai retirar o Prémio Nobel da Paz a María Corina Machado, mesmo com a transferência da medalha para as mãos de Donald Trump — algo que é possível que aconteça. A instituição norueguesa assegurou, contudo, que “uma vez o Prémio Nobel é anunciado, não pode ser revogado, partilhado ou transferido para outros”, sendo que a decisão “é final, perdurando para sempre”.

Assim, de acordo com o sistema de classificação do Observador, este conteúdo é:

ERRADO

No sistema de classificação do Facebook, este conteúdo é:

FALSO: As principais alegações do conteúdo são factualmente imprecisas. Geralmente, esta opção corresponde às classificações “falso” ou “maioritariamente falso” nos sites de verificadores de factos.

NOTA: este conteúdo foi selecionado pelo Observador no âmbito de uma parceria de fact checking com o Facebook.