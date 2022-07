Circula nas redes sociais uma publicação que alega que a deputada democrata Alexandria Ocasio-Cortez fingiu ter sido algemada a 19 de julho, durante um protesto pelo direito ao abordo junto ao Supremo Tribunal, em Washington D.C., nos Estados Unidos, sugerindo que a detenção foi forjada.

Um dos posts, que abaixo se reproduz, tem origem numa entrada de um liveblog do jornal brasileiro Folha de S. Paulo sobre o governo de Joe Biden. Numa entrada de 20 de julho, é referido que Ocasio-Cortez “fingiu ser algemada por policiais”. “Enquanto era retirada do protesto, junto a outros manifestantes, por barrar o fluxo do trânsito em frente à corte, a deputada colocou os braços para trás, como se tivesse sido algemada.”

A publicação remete para um artigo do tabloid norte-americano New York Post, que relata que a deputada foi alvo de piada nas redes sociais por ter colocado as mãos atrás das costas enquanto era acompanhada pela polícia, apesar de não estar algemada.

Numa série de publicações nas stories do Instagram, Ocasio-Cortez, que foi acusada de ter fingido a detenção na sequência da divulgação das imagens, esclareceu a situação e a razão que a levou a colocar as mãos daquela forma.

“Em relação à ‘detenção falsa’, isso é também falso. Fui detida, acusada e multada. A polícia confirmou este facto e publiquei a documentação. Colocar as mãos atrás das costas é a melhor prática durante uma detenção, quer estejamos algemados ou não, porque pode prevenir acusações mais graves como resistência a detenção”, escreveu a deputada, de acordo com o PolitiFact, que reproduziu as publicações de Ocasio-Cortez no Instagram, entretanto indisponíveis.

Estas mostram também a documentação da detenção referida pela política e a multa de 50 dólares que lhe foi aplicada.

A detenção de Ocasio-Cortez e dos deputados Ilhan Omar e Jack Speier foi confirmada ao PolitiFact pelos gabinetes destes dois últimos. Ao todo, foram detidos esta terça-feira 16 deputados democratas, num total de 34 manifestantes. A polícia justificou o procedimento com o facto de o protesto estar a bloquear a estrada, apesar dos três avisos transmitidos.

Uma onda de protestos tem varrido os Estados Unidos da América após o Supremo Tribunal ter anulado a decisão do processo “Roe vs. Wade”, que, em 1973, legalizou a interrupção voluntária da gravidez. A decisão, aprovada por seis juízes conservadores (metade deles nomeados no mandato de Donald Trump) contra três liberais, devolveu aos 50 estados norte-americanos o poder de legislar sobre esta matéria, estimando-se, segundo um levantamento feito pelo Instituto Guttmacher, que 26 vão banir a possibilidade de abortar livremente ou que vão adotar leis mais restritivas, como a do estado do Texas.

Conclusão

É verdade que a deputada democrata Alexandria Ocasio-Cortez colocou as mãos atrás das costas durante a sua detenção na terça-feira, mas não o fez pela razão que está a ser divulgada nas redes sociais. No Instagram, Ocasio-Cortez explicou que posicionar as mãos daquela maneira é a melhor forma de evitar outras complicações. Não é também verdade que a polícia tenha fingido a sua detenção. A própria divulgou documentação que o prova. Outros dois detidos confirmaram que Ocasio-Cortez se encontrava com eles quando foram levados pela polícia.

Assim, segundo a classificação do Observador, este conteúdo é:

ENGANADOR