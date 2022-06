Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Os juízes do Supremo Tibunal dos Estados Unidos decidiram esta sexta-feira anular a decisão do processo Roe vs. Wade, que, em 1973, legalizou a interrupção voluntária da gravidez, noticia o The New York Times. A decisão foi aprovada por seis juízes conservadores contra três liberais.

Agora, esta decisão devolve aos 50 estados o poder de legislar sobre esta matéria, estimando-se que 26, segundo um levantamento do Instituto Guttmacher, vão banir a possibilidade de abortar livremente ou que vão adotar leis mais restritivas, como a do estado do Texas.

In the wake of this #SCOTUS ruling, more than half of US states will likely ban abortion & 13 states could do so quickly. Millions of people will be impacted—especially those forced to travel long distances for care or be pregnant against their will. https://t.co/EEpkmAHfjK pic.twitter.com/WfyhJFK5hB — Guttmacher Institute (@Guttmacher) June 24, 2022

O caso Roe vs. Wade fixou jurisprudência e conferiu à mulher o direito de abortar até cerca das 23 semanas de gravidez.

Tudo começou em março de 2018, quando o estado do Mississipi aprovou uma lei que proíbe o aborto a partir das 15 semanas, contrariando o que ditava a decisão do Supremo no caso “Roe vs. Wade” — a mesma argumentava que o aborto é “uma prática bárbara, perigosa para a paciente materna e humilhante para a profissão médica”, sem prever qualquer exceção para casos de violação ou incesto. Esta lei foi alvo de um pedido de impugnação apresentado pela única clínica do estado que faz estes procedimentos clínicos, e que se socorreu da decisão do Supremo num caso com quase 50 anos.