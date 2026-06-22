Várias publicações que circulam nas redes sociais indicam que o Presidente dos EUA gravou um vídeo a desmentir a visita do senador brasileiro Flávio Bolsonaro (filho do ex-presidente Jair Bolsonaro) à Casa Branca, no final de maio. “Trump grava vídeo desmentindo a visita do Flávio Bolsonaro e à reunião”, lê-se na legenda de uma das publicações, na qual um homem alega que Donald Trump gravou um vídeo, no qual garante não se ter encontrado com Flávio Bolsonaro, e acusa o bolsonarismo de ser uma “fraude”.

“Donald Trump gravou um vídeo desmentindo Flávio Bolsonaro. O vídeo que Trump gravou foi dizendo que… está a circular uma foto, que ele ⁠não tirou essa foto e que não teve contacto com Flávio Bolsonaro”, diz o mesmo homem.

A publicação reproduz um vídeo publicado pelo Presidente dos EUA na rede social TikTok no dia 27 de maio, no mesmo dia em que Trump se encontrou com Flávio Bolsonaro, que é também candidato à Presidência do Brasil nas eleições de outubro deste ano. Nesse vídeo, Donald Trump não se refere à visita de Flávio Bolsonaro e ataca os membros do Partido Democrata. “Estou a criticar alguns desses democratas. Eles ​são mesmo pessoas burras. Eles deveriam ser chamados de ‘dumocrats’ (‘burrocratas’, em ‌tradução ⁠livre). É só mudar uma letra”, diz Trump no vídeo.

No curto vídeo, Trump não desmente a visita de Flávio Bolsonaro à Casa Branca, até porque o encontro entre os dois aconteceu, ainda que à porta fechada. Apesar de a Casa Branca não ter dado destaque ao encontro, o senador brasileiro divulgou, na rede social X, uma foto na qual surge ao lado de Trump.

Para além disso, Flávio Bolsonaro respondeu a várias perguntas dos jornalistas depois do encontro com o Presidente norte-americano. O filho de Jair Bolsonaro revelou que Trump o questionou sobre o estado de saúde do seu pai, que foi condenado a 27 anos de prisão pelo envolvimento na tentativa de golpe de Estado de 2022, no Brasil, relata a agência Reuters. Flávio Bolsonaro disse que abordou com o Presidente dos EUA temas como as tarifas, a forma como os dois países devem lidar com o crime organizado ou os interesses em torno da exploração de terras raras e minerais críticos.

Flávio Bolsonaro deslocou-se a Washington acompanhado pelo seu irmão Eduardo Bolsonaro — que vive nos EUA e perdeu o mandato de deputado no ano passado após faltar a várias sessões da legislatura — e ainda pelo antigo jornalista e atualmente comentador associado à extrema-direita Paulo Figueiredo (neto de João Figueiredo, o último presidente do período da ditadura militar brasileira). Segundo Flávio Bolsonaro, o convite para o encontro na Casa Branca partiu de Donald Trump.

Conclusão

É falso que Donald Trump tenha desmentido a visita do senador brasileiro Flávio Bolsonaro à Casa Branca. Não há qualquer comunicação oficial da Casa Branca ou declaração pública do Presidente dos EUA nesse sentido. Trump e Flávio Bolsonaro (candidato às eleições presidenciais brasileiras que vão ocorrer em outubro de 2026) encontraram-se a 27 de maio na Casa Branca, em Washington DC.

Assim, de acordo com o sistema de classificação do Observador, este conteúdo é:

ERRADO

No sistema de classificação do Facebook, este conteúdo é:

FALSO: As principais alegações do conteúdo são factualmente imprecisas. Geralmente, esta opção corresponde às classificações “falso” ou “maioritariamente falso” nos sites de verificadores de factos.

NOTA: este conteúdo foi selecionado pelo Observador no âmbito de uma parceria de fact checking com o Facebook.